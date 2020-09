ONLINE: USA chcú čoskoro očkovať, v Európe je chaos

6:00 Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa štáty USA vyzvala, aby boli pripravené distribuovať vakcínu proti ochoreniu COVID-19 už koncom októbra alebo začiatkom novembra. Informovala o tom podľa TASR agentúra AFP s odvolaním sa na americké médiá. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zdravotníckym úradom vo všetkých 50 štátoch a piatich veľkých mestách oznámilo, aby sa pripravili na distribúciu vakcíny, ktorá môže byť k dispozícii už koncom októbra alebo začiatkom novembra, uviedol na svojej webovej stránke denník The New York Times. Vakcína má byť podaná zdravotníkom a ďalším ľuďom z rizikových skupín. Riaditeľ CDC Robert Redfield ešte koncom augusta v liste guvernérov amerických štátov požiadal, aby odstránili prekážky v súvislosti s distribúciou vakcíny farmaceutickou spoločnosťou McKesson, napísal na svojej webovej stránke denník The Wall Street Journal. Experti v oblasti verejného zdravotníctva sa podľa The New York Times zhodujú, že úrady by mali byť sa mali pripraviť na prípadné podanie vakcíny miliónom Američanov. Jej možná dostupnosť koncom októbra alebo začiatkom novembra však vytvára znepokojenie, že Trumpova administratíva sa snaží distribúciu vakcínu unáhliť. Trump 6. augusta naznačil, že Spojené štáty by mohli mať vakcínu proti koronavírusu ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať v novembri.

5:55 Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli kritizoval „chaos“ pri prijímaní opatrení proti šíreniu koronavírusu v európskych krajinách. Únijné štáty by podľa neho mali postupovať jednotne, informovala agentúra DPA. „Panuje príliš veľa zmätkov,“ vyhlásil Sassoli s odkazom na samostatný postup väčšiny členských štátov v prijímaní opatrení. „Chaosu sa musíme vyhnúť,“ uviedol s tým, že krajiny by svoj postup mali koordinovať s Európskou komisiou. Najnovším dokladom nekoordinovaného postupu je podľa DPA Maďarsko, ktoré od 1. septembra jednostranne uzavrelo hranice pre občanov Európskej únie. Občanom Česka, Slovenska a Poľska však neskôr udelilo výnimku a dovolilo im vstup s negatívnym testom na COVID-19. Komisia tento nerovný postup kritizovala a oznámila, že navrhne spoločné pravidlá. Nemenovaný európsky diplomat DPA oznámil, že v Bruseli panuje veľký záujem na užšej koordinácii koronavírusovej politiky. Práce na tvorbe jednotných pravidiel sú podľa neho v plnom prúde. Nemecký europoslanec Peter Liese uviedol, že zmätok v regionálnych a národných nariadeniach znižuje ochotu ľudí riadiť sa koronavírusovými reštrikciami. „Preto to naliehavo potrebujeme zmeniť,“ dodal.