Ohlasy k výsledku súdu s obžalovanými v kauze Kuciak

Čaputová: Verdikt súdu ma šokoval a potrebujem porozumieť jeho odôvodneniu

Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej šokoval a potrebuje porozumieť jeho odôvodneniu. Očakáva, že hľadanie spravodlivosti bude pokračovať na Najvyššom súde SR.

„Verdikt súdu ma šokoval a potrebujem porozumieť jeho odôvodneniu. Rešpektujem ho, ale očakávam, že hľadanie spravodlivosti sa nekončí a bude pokračovať na Najvyššom súde. Myslím na rodičov Jána a Martiny a prajem im veľa síl v tejto ťažkej chvíli. Oni aj my všetci si zaslúžime vidieť vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí si vraždu ich detí objednali a sprostredkovali,“ uviedla hlava štátu v reakcii, ktorú TASR zaslal jej hovorca Martin Strižinec.

Kollár: Ostáva dúfať, že sudcovia rozhodli na základe dôkazov a faktov

Vzhľadom na stav nášho súdnictva nám nezostáva nič iné, len dúfať, že sudcovia rozhodli na základe dôkazov a faktov a nie na základe niečoho iného. Pre TASR to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Mikulec je zaskočený verdiktom súdu, no rešpektuje ho

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) rešpektuje verdikt súdu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, je ním však zaskočený. Právo má platiť pre každého rovnako a nemožno niekoho odsúdiť len preto, že si to priali ľudia v uliciach, politici alebo novinári, skonštatoval.

Mikulec hovorí, že mu neprináleží hodnotiť prácu vyšetrovateľov, prokurátorov a ani sudcov. „Ako minister vnútra však vyjadrujem absolútne odhodlanie urobiť všetko pre to, aby polícia mala vždy rozviazané ruky pre poctivú prácu, o ktorú sa bude môcť oprieť prokurátor a aj sudca,“ uviedol.

Práca investigatívneho novinára je nenahraditeľná a nebezpečná, podotkol Mikulec. Vražda novinára je podľa neho „obludnosť, ktorá nemá vo vyspelej demokratickej spoločnosti obdobu a vrhla Slovensko naspäť do 90. rokov minulého storočia“. =

Šeliga: Cítim veľký smútok, no rešpektujem rozhodnutie súdu

Juraj Šeliga (Za ľudí) vo svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že rozhodnute ŠTS v Pezinku vo veci vraždy Jána a Martiny ním otriaslo, no nespochybňuje senát ani súd a rešpektuje rozhodnutie prvostupňového sú­du.

Pellegrini: Odsúdenie troch páchateľov potvrdzuje, že skutok sa podarilo objasniť

Odsúdenie troch páchateľov vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej potvrdzuje, že „tento ohavný skutok sa polícii podarilo objasniť“. Pre TASR to uviedol podpredseda parlamentu a líder vznikajúcej strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini.

„Ak je prokuratúra presvedčená, že podala dostatočné dôkazy o dvojici obžalovaných, ktorých dnes súd oslobodil, slovenský právny poriadok im dáva možnosti, ako môžu svoj právny názor obhájiť,“ dodal Pellegrini v reakcii na vyhlásenie rozsudku.

Jediným spôsobom, ako je možné v demokratických krajinách dosahovať spravodlivosť, je podľa Pellegriniho rešpektovať rozhodnutia súdov ako nezávislej zložky štátnej moci. „Je prirodzené, že na tieto rozhodnutia majú ľudia rôzne názory a že vzbudzujú rôzne emócie, ale tie nemôžu nahrádzať neodňateľnú zodpovednosť súdov za ich rozhodnutia,“ uviedol s tým, že je nevyhnutné, aby o verdikte súdu nebolo žiadnych pochybností.

Remišová: Rozsudok zvyšuje pochybnosti o silnej spravodlivosti

V prostredí nedôvery občanov voči polícii, prokuratúre a súdom na Slovensku rozsudok zvyšuje pochybnosti o silnej spravodlivosti. V reakcii na vyhlásenie rozsudku v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to na sociálnej sieti uviedla predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Rozsudok rešpektuje, no vníma ho ťažko. Ukazuje podľa nej aj to, že boj o spravodlivosť na Slovensku pokračuje.

„Rozhodnutím súdu v kauze Mariana K. a jeho spoločníkov v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa na Slovensku otvára ďalšia etapa boja za spravodlivosť,“ skonštatovala Remišová. Rozsudok vníma aj ako začiatok ďalšej etapy „ťažkého boja proti moci tých, ktorí sa stále spoliehajú na systém skorumpovaných sudcov, politikov a štátnych úradníkov“.

„Slovenská prokuratúra je zrelá na veľkú reformu. Rodičia Jána a Martiny, myslím na vás,“ napísal vo svojom profile predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík.

Predsedníčka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Irena Bihariová na sociálnej sieti napísala, že aj keď Slovensko pozná páchateľov, motív vraždy zostal nejasný a objednávatelia nepotrestaní. „Verili sme, že udalosť, ktorá v plnej nahote odhalila systém ‚našich ľudí‘, spletenca oligarchických záujmov a verejnej správy a beztrestnosti mocných, bude dnes objasnená a spravodlivo potrestaná. Nestalo sa tak,“ napísala.

V tlačovej správe predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš uviedol, že rozsudok súdu sa ťažko akceptuje. Je podľa neho „obrovskou ranou“ pre dôveru v právny štát, nakoľko objednávatelia nie sú potrestaní. „Verejnosť teraz potrebuje podrobné a dôveryhodné vysvetlenie, prečo súdu nestačili predložené dôkazy a vyvrátiť akékoľvek pochybnosti o procesných zlyhaniach,“ povedal. Expert strany na právo a spravodlivosť Pavel Nechala podotkol, že tento súdny spor ešte nie je na konci.