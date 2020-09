Lipšic: Obžaloba ponúkla sieť dôkazov postačujúcich na uznanie viny

Advokát Daniel Lipšic je presvedčený, že obžaloba ponúkla sieť nepriamych dôkazov, ktoré postačovali na uznanie viny. Tie boli nepriestrelné, logicky ucelené a nespochybniteľné. Uviedol to v reakcii na rozsudok súdu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Prvostupňový rozsudok považuje Lipšic za vecne nesprávny. Spor sa presúva na Najvyšší súd SR a verí, že ten rozhodne spravodlivo.

Lipšicovi sa zdali niektoré veci v rozsudku nelogické. Priblížil, že súd uložil rozhodnutie o vine Tomáša Szabóa na základe výpovede Zoltána Andruskóa. „Súd vtedy uveril Andruskóovi pri usvedčovaní Tomáša Szabóa, ale neuveril mu pri usvedčovaní Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. To nedáva logiku a je to v rozpore s ustanovenou súdnou praxou,“ podotkol.

Súd hovorí, že Zsuzsová a Kočner sa pravdepodobne stretli deň po vražde, pokračuje Lipšic. Na stretnutí mala byť prebratá hotovosť pre vykonávateľa vraždy. Poukazuje na to, že obaja stretnutie popierajú. „Z akého dôvodu ho popierajú, ak by to malo byť len nezáväzné stretnutie na káve?“ pýta sa advokát.

K sledovaniu novinárov malo prísť na základe pokynu od Kočnera, tvrdí súd. Ten to doteraz popiera aj napriek svedeckým výpovediam. Úvaha súdu, že Andruskó mohol mať fotografie z iného zdroja ako od Kočnera a Zsuzsovej, je podľa Lipšica špekulatívna. „Je potrebné dokázať vinu mimo rozumných pochybností, nie mimo akejkoľvek špekulatívnej povinnosti. Reťazec nepriamych dôkazov podľa mojej mienky vyvoláva istotu, že žiaden iný alternatívny priebeh skutkového deja, vrátane objednávky, byť nemohol,“ poznamenal.

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vo štvrtok oslobodil spod obžaloby v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Obžalovaného Tomáša Szabóa súd uznal vinným a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný.