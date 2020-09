Tri scenáre pre Kočnera a Zsuzsovú

Najvyšší súd SR môže potvrdiť rozsudok – a teda oslobodí Mariana Kočnera Alenu Zsuzsovú spod obžaloby v úkladnej vraždy novinára a jeho snúbenice. Najvyšší súd môže rozhodnúť sám – môže udeliť obom trest, v ich prípade sa sadzba pohybuje vo výške 25 rokov až doživotia. Najvyšší súd môže prípad vrátiť Špecializovanému trestnému súdu a nariadi mu doplniť dokazovanie. Prokuratúra by tak získala viac času na získanie nových dôkazov proti Kočnerovi a Zsuzsovej, prípadne inému objednávateľovi.

Na Kočnera chýbali súdu dôkazy

Rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej po slovách, že „nebolo preukázané, že skutok spáchali obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová“, vstali a opustili súdnu sieň. Podľa neprávoplatného rozsudku Špecializovaného trestného súdu si kontroverzný podnikateľ neobjednal vraždu novinára a jeho pravá ruka objednávku neposunula ďalej – k sprostredko­vateľovi.

Na verdikt Špecializovaného trestného súdu čakalo celé Slovensko. Až do štvrtkového zasadnutia existovala možnosť, že súd ešte nevynesie rozsudok a pripustí nové dokazovanie. O to ho ešte v pondelok požiadal prokurátor, keď podal návrh na doplnenie dokazovania.

Už od začiatku augusta, keď predsedníčka súdu Ružena Sabová preložila vyhlásenie rozsudku na 3. septembra, začalo sa špekulovať, že rozsudok môže byť prekvapujúci. A stalo sa. Trojčlenný senát hlasovaním rozhodol, že nebolo preukázané, že vraždu novinára si objednal podnikateľ Marian Kočner a Alena Zsuzsová.

Smrť Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej vo februári 2018 otriasla Slovenskom. Najmä keď vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar pripustil, že vražda súvisela s Kuciakovou novinárskou prácou. Dnes už bývalý premiér Robert Fico položil na stôl milión eur, ktoré mal dostať ten, kto privedie políciu na stopu vraha. Nepomohlo.

Do ulíc po celom Slovensku vyšli tisíce ľudí. Svojho postu sa vzdal minister vnútra Robert Kaliňák, neskôr aj premiér Fico a nakoniec aj policajný prezident Tibor Gašpar. V tom čase sa inak celospoločenská situácia nedala upokojiť.

Verejnosť spočiatku neverila, že sa podarí prípad vyšetriť a páchateľov postaviť pred súd. O to prekvapivejšie bolo, keď v septembri 2018 polícia zadržala Miroslava Marčeka, Tomáša Szabóa, Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovú. V marci tohto roka k obžalovaným pribudol aj Kočner, ktorý si podľa obžaloby mal objednať smrť novinára.

Andruskó s políciou spolupracoval a podľa jeho výpovedí si vraždu Kuciaka mala objednať Zsuzsová na pokyn Kočnera. Andruskó objednávku posunul bývalému policajtovi Szabóovi a bývalému vojakovi Marčekovi. Práve on sa priznal, že zastrelil v rodinnom dome 21. februára 2018 Kuciaka a potom aj Kušnírovú, pretože bola akurát v dome.

Najmä po medializácii rozšifrovanej Kočnerovej komunikácie sa verejnosť dozvedela, v akom svete tento kontroverzný podnikateľ žil.

O oslobodení Kočnera a Zsuzsovej rozhodol senát, v ktorom okrem Sabovej sedeli aj sudcovia Ivan Matel a Rastislav Stieranka.

Senát uznal Kočnera za vinného len v jednom bode obžaloby – z nedovoleného ozbrojovania, ku ktorému sa sám priznal. Za trestný čin dostal peňažný trest päťtisíc eur, súd mu uložil aj náhradný trest odňatia slobody vo výške päť mesiacov.

Sabová vysvetľovala, že po vyčerpaní dôkazov nemohol súd spoľahlivo a bez rozumných a dôvodných pochybností prísť k záveru, že čin spáchal Kočner a Zsuzsová. „Existencia samotného motívu spojená s existenčnou hrozbou nestačí. Obviniť a odsúdiť možno len na základe protiprávneho konania. Takéto protiprávne konanie súd v prípade Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej preukázané nemá,“ povedala predsedníčka Sabová.

Kočnerova komunikácia cez šifrovaciu aplikáciu Threema nie je podľa sudkyne jasná, obsahuje len náznaky. Mierila tak na komunikáciu medzi Kočnerom a Zsuzsovou, keď si písali napríklad o vypadaných zuboch, ktoré znamenajú smrť, či o odmene, alebo hanlivé správy o tom, že Kuciak by mohol byť patrónom novinárov, lebo „má v sebe patrón“. „Nemožno si účelovo vykladať komunikáciu,“ upozornila Sabová v zdôvodnení rozsudku.

Podľa nej Kočnera neusvedčuje ani výpoveď bývalého novinára a šéfa kontrarozviedky Petra Tótha, ktorý súdu povedal, že Kočner bol pred Kuciakovou vraždou frustrovaný. Tóth ďalej povedal, že pred ním podnikateľ povedal vetu, že by stačilo zlikvidovať jedného novinára a ostatní by sa zľakli. Myšlienka nie je trestná a nebola podložená konaním," podotkla Sabová.

Andruskó nie je až taký dôveryhodný

Sabová v odôvodnení rozsudku ďalej uviedla, že Andruskó nie je až taký dôveryhodný svedok. Senát si to myslí aj preto, lebo neustále tvrdil, že vždy vypovedal len pravdu, a pritom ku koncu súdneho procesu vytiahol nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a spojil ho s vraždou novinára a jeho snúbenice. Práve to sa senátu nepozdávalo.

Sabová takisto poukázala na dohody Andruskóa o výške trestu – má totiž pochybnosti o motivácii Andruskóa vzhľadom na to, že z dôkazov vyplýva, že svoju výpoveď v neprospech obžalovaných mal zobchodovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

„V tomto prípade bola nevyhnutná najvyššia miera obozretnosti a nulová miera tolerancie,“ zhodnotila Sabová prístup k Andruskóovej výpovedi.

Sklamaní rodičia

„Počkám si ešte na vyhotovenie rozsudku, dnes to bolo stručné. Dopadlo to inak, než to bolo od začiatku v médiách prezentované,“ vyjadril sa po pojednávaní advokát Kočnera Marek Para. Podľa neho bola dôkazná situácia od začiatku slabá.

Právny zástupca rodičov Kuciakovcov Daniel Lipšic bol z verdiktu sklamaný. Ako však povedal, očakával to a deň pred rozsudkom informoval svojich klientov, ako s najväčšou pravdepodobnosťou súd dopadne. „Považujem prvostupňový rozsudok za vecne nesprávny, ale je to len prvé kolo,“ povedal Lipšic.

„Nie je to definitívne rozhodnutie,“ povedal po vyhlásení rozsudku prokurátor Vladimír Turan. Za obžalobou si stojí a zdôraznil, že bola podaná dôvodne a včas. „V obžalobe nevidím problém, otázne je, ako si súd vyhodnotil jednotlivé dôkazy. Niektoré považoval za nedostatočné a nedôveryhodné,“ povedal Turan.

Rozhodnutie senátu Špecializovaného trestného súdu zatiaľ nie je právoplatné, ďalej bude vo veci rozhodovať Najvyšší súd.

