Čaputová: Slovensko nie je mafiánsky štát

Slovensko podľa hlavy štátu čelí odhaleniam o korupcii na vysokých miestach vrátane justície. Ako však tvrdí, je to dobre a víta, že sa tieto odhalenia vyšetrujú, a verí vo vyvodenie zodpovednosti. Čaputová poznamenala, že Slovensko je krajina, kde sa občas objavia mafiánske praktiky, ale nepovažuje ho za mafiánsky štát. Prezidentka takto reagovala na novinársku otázku, ako vníma, že nemecký denník Die Welt označil po štvrtkovom oslobodení Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej spod obžaloby v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka Slovensko za mafiánsky štát.

Čaputová pripomenula, že rozhodnutie senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v tejto veci je hodné rešpektu. „Nezaznamenala som od nikoho, ani od priamych účastníkov trestného konania, pochybnosti z hľadiska nestrannosti a nezávislosti súdneho procesu. Áno, môžeme sa s názorom súdu nestotožniť, môžeme mať iné právne názory. Rozhodnutie súdu je však hodné rešpektu,“ skonštatovala prezidentka.

Pripomenula, že rozsudok nie je právoplatný a vecou sa bude zaoberať Najvyšší súd SR. Prezidentku bude však zaujímať písomné vyhotovenie štvrtkového rozsudku a presvedčivosť odôvodnenia rozhodnutia súdu. „Bude pre mňa dôležité to, ako bude výrok súdu zdôvodnený. Či argumenty, ktoré súd uvedie na opodstatnenie svojho výroku, budú logické a vo vzájomnej súvislosti a či budú zrozumiteľné a presvedčivé aj pre verejnosť,“ vyhlásila Čaputová. V rozsudku sa bude snažiť prezidentka porozumieť aj tomu, či išlo o nezávislé a nestranné rozhodnutie súdu, alebo či zvíťazil technokratický prístup pri posudzovaní celej veci.

Kollár: Politici ani médiá by nemali dopredu odsúdiť človeka

Predseda parlamentu uviedol, že aj on bol prekvapený z rozsudku, no pevne verí, že senát ŠTS rozhodoval podľa zákona, dôkazov a nie podľa niečoho iného. „Dnes už som presvedčený, že niečo iné tam nebolo,“ poznamenal. Senáty sú podľa Kollára preto trojčlenné, lebo názorov môže byť viac a každý pritom môže byť správny. „Politici a ani médiá by nemali dopredu odsúdiť človeka, rozhodnúť a vykonať zároveň popravu,“ skonštatoval. Myslí si, že asi všetci by boli spokojní s iným výsledkom rozsudku ŠTS, ale pripomína, že je tu ešte Najvyšší súd SR, ktorý môže zmeniť celé rozhodnutie.

Premiér sa podľa vlastných slov stále nezbavil zlého pocitu, že spravodlivosť si vo štvrtok dala asi pauzu. „Verím, že sa vráti z dovolenky a po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR si povieme, že je to rozhodnutie v súlade so zdravým rozumom,“ vyhlásil. Štvrtkový rozsudok ŠTS berie len na vedomie, ako tvrdí, „nedokáže zo seba dostať“, že by ho mal rešpektovať. Súd by mal podľa Matoviča jednoznačne vyhodnocovať dôkazy v kontexte.

Zľava: Predseda parlamentu Boris Kollár, prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda vlády Igor Matovič počas pracovných raňajok troch v Prezidentskom paláci. 4. 9. 2020. Autor: SITA, Ľudovít Vaniher

Na margo označenia Slovenska za mafiánsky štát premiér reagoval, že vždy odsudzoval, keď tak robil bývalý prezident SR Andrej Kiska. „Nemyslím si, že ani za Roberta Fica a ani za Petra Pellegriniho bolo Slovensko mafiánsky štát. Sme však štát, ktorý mal často mafiánske praktiky. Veľmi ma mrzí, ak nejaké médium označuje Slovensko za mafiánsky štát,“ uviedol Matovič.

Hovorili aj o pandémii

Najvyšší ústavní činitelia hovorili aj o súčasnej epidemiologickej situácii na Slovensku v súvislosti s koronavírusom i o dopadoch pandémie na ekonomiku. „Hovorili sme tiež o plánovanom fonde obnovy. Informovala som sa u premiéra, v akom štádiu príprav je tento plán, kedy ho môže verejnosť pripomienkovať,“ uviedla hlava štátu. Predseda vlády ju ubezpečil, že prípravy sú v plnom prúde a onedlho bude plán predstavený verejnosti. Čaputová víta konštruktívnu debatu so šéfom parlamentu i premiérom a verí, že ich spoločné stretnutia budú pokračovať.

Predseda NR SR spresnil, že informoval, ako budú pokračovať parlamentné schôdze, v spoločnom rozhovore sa podľa neho dotkli aj témy interrupčného zákona. „Rovnako som informoval pani prezidentku a pána premiéra o záveroch Slavkovského formátu. Vyjasnili sme si pozíciu pri rozširovaní Európskej únie, to bolo pre mňa veľmi dôležité. Informovali sme sa aj o postupoch týchto krajín pri zvládaní koronakrízy v druhej vlne,“ uviedol Kollár. Myslí si, že by sa v stretnutiach troch najvyšších ústavných činiteľov malo pokračovať, lebo veľa spoločensky citlivých tém si takto vedia dopredu vyjasniť.

Predseda vlády Matovič by chcel do budúcna pozvať prezidentku i predsedu parlamentu do priestorov Úradu vlády SR na spoločný pracovný obed. „Hovorí sa, že pri jedení by sa nemali pracovné veci rozoberať, na druhej strane sme spojili príjemné s užitočným,“ podotkol premiér.