Vyšetrovateľ: Tím Kuciak nemal byť rozpustený. Lučanský: Je to výhovorka

Tvrdí, že jeho predchodca Milan Lučanský nerozpustil vyšetrovací tím v októbri 2019 predčasne.

"Vyšetrovací tím už nemal praktickú náplň práce. Členovia tímu spoločne s vedúcim posilnili tím Novinár, aby práca bez prieťahov a kontinuálne pokračovala,“ pokračoval Kovařík, ktorý je dočasným policajným prezidentom od 1. septembra. Tím Novinár sa zameriava na možnú trestnú činnosť, o ktorej písal Kuciak vo svojich článkoch.

Peter Juhás, ktorý viedol vyšetrovací tím Kuciak, si, naopak, myslí, že nebolo dobrým riešením, keď jeho tím rozpustili ešte pred právoplatným ukončením celej veci na súde. Rozsudok ho prekvapil.

„Je nám ľúto, že neboli vykonané všetky dôkazy, ktoré sme my zabezpečili v prípravnom konaní počas vyšetrovania – súd by sa možno inak pozeral na celú vec. Venovali sme tomu veľmi veľa času a preto veríme, že Najvyšší súd rozhodnutie vysvetlí a zároveň zvráti,“ povedal pre Pravdu Juhás.

Dnes už bývalý policajný prezident Milan Lučanský však na sociálnej sieti v piatok napísal, že „ak by boli dôkazy jednoznačné, senát o vine rozhodne“. „Mám však za to, že je to vizitka vyšetrovateľa, ktorý sa stále správa ako ,ohrozený a chránený druh'. Neskúsený policajt, ktorý si nedal nikým poradiť. Každého upodozrieval, že mu ide ,po krku'. Stratil akúkoľvek pokoru a odrazilo sa to na závere senátu,“ dodal Lučanský.

Ten nastúpil na čelo Policajného zboru 1. júna 2018, teda niekoľko týždňov po vražde novinára a jeho snúbenice, keď po výmene policajného prezidenta volali aj zhromaždenia spoločnosti po celom Slovensku. Lučanský tvrdí, že tím Kuciak s 30 policajtmi bol zrušený, až keď už bol spis ukončený vyšetrovateľom.

„Sám vyhodnotil, že už v ňom nemá čo viac urobiť a teatrálne za prítomnosti pozvaných médií ho s návrhom na podanie obžaloby odovzdal prokurátorovi,“ pokračoval Lučanský na sociálnej sieti s tým, že Juhásove reči o predčasnosti zrušenia vyšetrovacieho tímu sú z jeho strany len výhovorkou, „ktorou chce prekryť svoju neschopnosť“.