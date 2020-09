NÁZOR: Vitajte v Sulíkove. Kým Igor reční, Richard koná

Pomaly a nenápadne Richard Sulík vtláča pečať tejto vládnej koalícii a vnáša do nej filozofiu svojej strany, ktorá sa dá zhrnúť do jedného ústredného motívu: menej štátu. To nemusí mnohým ľuďom vyhovovať. Vyčíslenie ceny sociálneho zmieru si do svojej excelovskej tabuľky nedáva.

Občas prihodí kilečko (podnikateľské), potom chystá druhé, slovenskému ľudu pripomenie, že je lepšie, keď mu energiu distribuujú Nemci, dôsledne obsadzuje pozície v štátnych firmách svojimi ľuďmi, zo štátnej správy plánuje poslať preč desať percent zamestnancov (ale lepšie by bolo dvadsať) a okrem štátu sa chce zbaviť aj cirkvi (aj keď vie, že odluka cirkvi od štátu cez tento parlament nemá šancu prejsť).

Žiadna zo strán a hnutí v koalícii nemá také konzistentné postoje ani ťah na bránu ako SaS. Hnutie OĽaNO je nevyspytateľný názorový chaos sám o sebe, od radových poslancov cez ministrov až po jeho šéfa. Ťažko sa dá vôbec identifikovať, čo obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti chceli, nieto ešte, čo chcú. Program hnutia Sme rodina je zmes sľubov, od prava do ľava, od reality k fantázii. Strana Za ľudí bola bezfarebná aj s Andrejom Kiskom a bez neho sa v preferenciách vygumovala z parlamentu.

Jednou z kľúčových tém Slovenska je zdravotníctvo. Ak by ste chceli vedieť, kam slovenské zdravotníctvo momentálne speje, ťažko sa to dozviete. Aj pre pandémiu, ale nielen pre pandémiu. Aktuálny minister zdravotníctva Marek Krajčí z OĽaNO bojuje s vírusom, vymieňa zo dňa na deň manažmenty zadlžených štátnych nemocníc a hľadá zdravotníckeho Kočnera. SaS už medzitým vinníkov našla – sú to manažéri nemocníc.

A tak akčná Sulíkova SaS hneď využila príležitosť predstaviť svoju víziu, ako treba s nimi zatočiť a tým pádom zatočiť aj s dlhmi štátnych nemocníc. Zatiahnuť dlhovú brzdu. Podľa predstáv strany dostanú manažmenty tvrdé podmienky, aby nemocnice vyrovnali svoje hospodárenie a neprodukovali stratu. Keď to nedokážu, tak prídu o odmeny, potom o miesto, a nakoniec to môže stáť hlavu ministra.

Je pikantné, keď strana, ktorá tvrdí, že štát je najhorší vlastník, sa spolieha na to, že štátne nemocnice zachránia štátni manažéri. Ale je tiež možné, že s tým ani tak celkom neráta. Trochu si to v zjednodušenej forme rozoberme.

Ak máte zadlženú firmu, tak ju môžete dostať do plusu zvýšením príjmov alebo osekaním výdavkov. Ideálne jedno s druhým spoločne, ale zvyčajne sa začína znižovaním nákladov. Problém je v tom, že podstatnú časť nákladov slovenských nemocníc tvoria platy zamestnancov. Ak by ste chceli tieto náklady znížiť, musíte siahnuť na platy (ťažko mysliteľné) alebo znížiť počet zamestnancov. Menej lekárov a sestričiek vám zdravotnú starostlivosť nezlepší, skôr naopak. Mzdové náklady môžete však znížiť aj tak, že štát zníži daňové a odvodové zaťaženie práce – a to napríklad mala SaS v programe.

Čo tak zvýšiť príjmy? Podstatná časť príjmov nemocníc pretečie cez zdravotné poisťovne, ktoré už teraz plačú, že sú v mínuse. Ak by ste aj dokázali zvýšiť svoje výkony, nebudete ich mať komu naúčtovať, jednoducho si ich od vás neobjednajú. Ak ste prepustili ľudí, nebude vám ani kto mať tieto výkony urobiť. Ak štát zníži odvody, tak poisťovniam pritečie menej peňazí a tak budú mať menej prostriedkov na zdravotnú starostlivosť. Menej lekárov, dlhšie čakanie.

Môže sa stať, že ani pri drakonických pomienkach pre manažment sa veľké štátne nemocnice nedostanú na nulu, pretože musia robiť aj také zdravotné výkony, ktoré sa súkromníkom nevyplatia. Potom môže prísť opäť na rad čarovný slogan, že štát je zlý vlastník. A návrh privatizovať štátne nemocnice – aj to mala SaS v programe.

Samozrejme, dobrý manažment nemocnice môže urobiť veľa, aby sa dlhy znížili. Rušiť nevýhodné zmluvy, ktoré firmu vyciciavali, eliminovať predražené nákupy, zefektívňovať procesy. Zázraky ale robiť nedokáže – nakoniec narazí na to, že za slovenské platy nebudú nielen švajčiarske dôchodky, ale ani švajčiarske zdravotníctvo.

Takže dlhy v zdravotníctve, dnešné aj tie budúce, niekto bude musieť zaplatiť. Buď štát z rozpočtu, alebo ľudia z vlastného vrecka. Posledná fáza reformy zdravotníctva z pera ministra Rudolfa Zajaca rátala s tým, že sa zadefinuje, čo dostane pacient zaplatené z povinného poistenia a čo si bude musieť zaplatiť sám. Vláda Mikuláša Dzurindu, v ktorej bol Zajac ministrom, sa ju bála spustiť, obávala sa negatívnej reakcie ľudí. No a Robert Fico ju už úplne odignoroval.

V programovom vyhlásení vlády Igora Matoviča sa píše: „Vláda SR zadefinuje štandardnú zdravotnú starostlivosť: základný balík garantovanej bezplatnej starostlivosti s ohľadom na časovú a geografickú dostupnosť a protokoly pre diagnostiku a liečbu. V prípade, že poisťovňa nebude mať v danom regióne dostatočné kapacity, pacientovi bude musieť uhradiť liečbu aj u nezmluvného lekára.“

Je otázne, čo povedia voliči OĽaNO či Sme rodina, masírovaní predvolebnými vyhláseniami typu „peňazí je dosť, len sa kradnú“, ak budú musieť častejšie ťahať u doktora peňaženku z vrecka. SaS môže zostať pokojná. Aj toto mala vo volebnom programe.

