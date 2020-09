Slobodná len na papieri. Zostane Zsuzsová vo väzbe?

VIDEO: Advokát Aleny Zsuzsovej Štefan Neszméry po príchode na súd.

Dôvodom Zsuzsovej opätovného zadržania je jej údajná príprava vraždy advokáta Daniela Lipšica, tiež prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku. „NAKA zadržala obžalovanú Alenu Zs. v konaní pre prípravy medializovaných vrážd. Je to ďalší krok k tomu, že od presadzovania spravodlivosti neodstúpime,“ uviedol na sociálnej sieti ešte vo štvrtok policajný prezident Peter Kovařík.

Obvinenú priviezli do Banskej Bystrice z Nitry v sobotu krátko pred jedenástou. Na hlave mala kapucňu, tvár jej zakrývalo rúško. Na spútaných rukách mala biele rukavice. O tom, či bude stíhaná na slobode, alebo vo väzbe, rozhoduje sudca a zároveň predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala.

„Je tu dôvod, že môže utiecť, skrývať sa, bude pôsobiť na svedkov a dokoná trestný čin. Bavíme sa o príprave vrážd prokurátorov a nedovolenom ozbrojovaní,“ objasnil Zsuzsovej advokát Štefan Neszméry, o čom sudca v týchto chvíľach rozhoduje.

„Či ju vezme do väzby, či na to sú, alebo nie sú dôvody, uvidíme,“ podotkol advokát. Zároveň potvrdil, že s takýmto scenárom počítali. „Samozrejme, v prípade oslobodzujúceho rozsudku sme sa na to chystali. Rátali sme s tým, že po prepustení ju určite zoberú do väzby,“ povedal Neszméry. Doplnil, že Zsuzsová, ktorá čelí aj obžalobe z vraždy hurbanovského exprimátora, všetky obvinenia odmieta.