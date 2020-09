Dominik Dán odpovedá ministrovi Mikulcovi

Začiatkom augusta sa ministerstvo vnútra pochválilo šetrením. Minister Roman Mikulec (OĽaNO) oznámil, že priamo na ministerstve pracoval policajt, ktorý si chodieval do práce iba vyzdvihnúť výplatnú pásku. Mal ním byť muž, ktorého Slovensko pozná ako autora detektívok Dominika Dána.

„Slovensko zažíva najmasovejšie politické čistky a personálne rošády, aké tu kedy po voľbách boli. Je logické, že také významné, médiami a verejnosťou sledované ministerstvo, akým ministerstvo vnútra dozaista je, nemohlo týmto procesom uniknúť. Dotkli sa aj mojej osoby, no nie spisovateľskej, ale policajnej,“ napísal Dán aktuálne na sociálnej sieti.

„Oficiálnym dôvodom môjho prepustenia z ministerstva bolo, že z dôvodu organizačných zmien malo byť v krátkom čase moje pracovné miesto zrušené. Ale z médií som sa dozvedel, že dôvodom môjho prepustenia bolo, že som nič nerobil a iba som si chodil po výplatu. Toto o mne povedal minister, ktorý sa odmietol so mnou stretnúť osobne, ktorého ani nezaujímalo, čo som v skutočnosti robil, čomu som sa venoval, na čom všetkom som sa podieľal, aké bolo moje poslanie,“ pokračuje Dán.

Dodal, že v polícii odpracoval 35 rokov a 280 dní, 63-krát bol za prácu odmenený finančnou odmenou, dostal 3 písomné pochvaly, 2 vecné dary, 2 medaily prvého stupňa a bol som 3-krát mimoriadne povýšený.

„Počas mojej kariéry sa na poste ministra vnútra vystriedalo 16 ministrov, pätnásť, asi diletantov, bolo s mojou prácou spokojných, jeden, zjavne odborník, nespokojný. Myslím si, že práve ten, čo ma pozná najmenej, má najmenšie právo ma hodnotiť,“ uvádza Dán, ktorý je v súčasnosti na výsluhovom dôchodku a sľubuje, že bude v písaní pokračovať.

Podľa neho nie je medializácia jeho prepustenia hodnoverná, resp. nehovorí pravdu. Dán sa však nateraz odmieta brániť súdnou cestou.

Dána sa ešte v auguste zastal bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer). "Dominik Dán ako skvelý odborník aktívne pracujúci na dolapení najťažších vrahov na Slovensku, ktorí si zaslúžene odpykávajú doživotné tresty, navyše spolupodieľajúci sa na príprave mnohých zmien v policajnej službe, sa dočkal naozaj trápneho poďakovania po viac ako 35 rokoch služby pre túto krajinu,“ napísal na sociálnej sieti Kaliňák, ktorý Dána na ministerstvo prijímal.

Kaliňák potvrdil, že personálny rozkaz týkajúci sa Dána vydal on. "Ak chcel minister vnútra zaútočiť na niekoho, mohol na mňa. To by bolo chlapskejšie,“ dodal bývalý minister.

Mikulec mu však odkázal, že je Kaliňákovou hanbou, keď zamestnával ľudí, ktorí sa desaťročie neunúvali ani prísť do práce. "Navyše, argumentovať tým, že táto osoba pomáhala pri odhaľovaní trestnej činnosti, nie je len hlúpe, ale aj nebezpečné. Je nemysliteľné, aby človek, ktorý pracoval na tlačovom odbore ako referent, mohol prichádzať do kontaktu s informáciami z prípadov a spisov,“ argumentoval Mikulec.