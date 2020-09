Krajské odberové miesta vyšetria stovky pacientov

VIDEO: Dobrovolníčka Dominika na prvom veľkokapacitnom odberovom mieste v Bratislave.

Ide o reakciu na stále pribúdajúce počty ľudí nakazených na koronavírus. V najbližších týždňoch by mali preto na Slovensku začať fungovať krajské veľkokapacitné mobilné odberové miesta. Posilniť by sa mali aj kompetencie regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Rozhodnúť by o tom dnes mala Pandemická komisia na ministerstve zdravotníctva.

Počet nakazených stále rastie. Počas stredy pribudlo 121 pozitívne testovaných. „Rovnako nám rastie počet hospitalizovaných pacientov, aktuálne je ich 105, teda o šesť viac ako deň predtým,“ konštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Na jednotke intenzívnej starostlivosti je desať ľudí a šesť pacientov je na umelej pľúcnej ventilácii. Najviac prípadov je z Bratislavy.

Narastajúci počet prípadov v krajine aj vo svete donútil rezort zdravotníctva konať. V ôsmich krajských mestách pribudnú v najbližších dňoch veľkokapacitné mobilné odberové miesta, kde zdravotníci dokážu odobrať až päťsto vzoriek. Od stredy začalo fungovať prvé takéto miesto v Bratislave. To za prvý deň vyšetrilo 240 pacientov. Nachádza sa v priestoroch areálu štadióna bývalého FK Inter Bratislava. „Reagujeme na zhoršujúcu sa situáciu, začína sa školský rok, cesty sa plnia. Naším cieľom je robiť 7 500 testov denne,“ uviedol vo štvrtok Krajčí. Do konca týždňa otvoria aj odberové miesto v Trenčíne, neskôr aj v Trnave.

Autom aj peši

Prísť na test je možné peši aj autom. Záujemca však musí mať vopred vyplnený Covid pass, ktorý je dostupný na stránke www.korona.gov.sk. Na stránke sú dva formuláre, jeden je určený pre tých, ktorí sa vrátili z rizikovej krajiny, druhý pre tých, ktorí majú podozrenie na koronavírus. Po jeho vyplnení dostane pacient SMS s informáciou, kedy a kde má prísť na odber. „Dovtedy by mal človek zostať v izolácii a nechodiť do spoločnosti, pokiaľ existuje čo i len podozrenie na ochorenie,“ zdôraznil Peter Bielik, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Po príchode na odberné miesto pacient predloží Covid pass a zamestnanci ho nasmerujú, ako ďalej postupovať. Vzorka potom putuje do laboratória a výsledky by sa mal testovaný človek dozvedieť telefonicky od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. „Ak bude potrebné, predĺžime odberové hodiny,“ uistil Bielik. Odberové miesto v hlavnom meste funguje od pondelka do nedele, v časoch od 7.30 do 11.30 h a popoludní od 13. do 17. hodiny a testujú v ňom pacientov nad desať rokov. „Upozorňujem však, že ľudí bez Covid passu zdravotníci nevyšetria,“ zdôraznil Bielik. Odber sa bude hradiť z verejného zdravotného poistenia.

Dva testy v jednom?

Nedostatku personálu sa Krajčí neobáva. Na odberových miestach budú pomáhať aj študenti lekárskych fakúlt, ošetrovateľstva aj dobrovoľníci. „Je možné, že časom sa bude testovať na chrípku a koronavírus naraz, z jedného steru, aby sa dala rýchlejšie stanoviť diagnóza,“ naznačil Krajčí. Upozornil však, že najmä pre seniorov môže mať kombinácia chrípky a COVID-19 fatálne následky. Dôchodcom, ale aj zdravotníckym pracovníkom preto odporúča dať sa zaočkovať proti chrípke. „Vakcíny budú dostupné od októbra,“ dodal Krajčí. Zároveň nevylúčil, že sa testovanie na koronavírus pred plánovanými operáciami stane opäť povinné. Aktuálne o nevyhnutnosti absolvovať test rozhoduje pred zákrokom lekár.

Prípadné zmeny by mohli byť známe dnes. Počas štvrtka zasadalo konzílium odborníkov, dnes by mala rokovať Pandemická komisia na ministerstve zdravotníctva. „Cieľom stretnutí je najmä posilnenie kompetencií regionálnych úradov verejného zdravotníctva, aby lokálne protiepidemio­logické opatrenia boli čo najefektívnejšie,“ uzavrel Krajčí.