Lučanský naznačuje, že všetko pokazil šéf vyšetrovacieho tímu Kuciak

Lučanský sa ozval na sociálnej sieti s tým, že „nenechá na seba hádzať špinu“. Na mysli mal vyšetrovateľa Petra Juhása, ktorý mal na starosti prípad dvojnásobnej úkladnej vraždy vo Veľkej Mači.

„Nikdy pred touto trestnou vecou nevyšetril žiadnu vraždu, ani iný závažný trestný čin. Nikdy som mu ani raz nezasiahol do vyšetrovania. Po prvé, ako prezident som na to nemal zákonné oprávnenie, po druhé nikdy som to predtým nerobil,“ napísal Lučanský.

Bývalý policajný šéf hovorí, že vyšetrovací spis mal prejsť výstupnou kontrolou nadriadeným Juhása.

„Pochybujem, že k tomu došlo, nakoľko viem, že sa vyšetrovateľ Juhás nechával počuť, že on je procesne samostatný a jeho môže kontrolovať iba prokurátor. Kladiem si otázku, či náhodou jeho tútorom nebol skôr jeden z právnych zástupcov poškodených. To, že podal návrh na podanie obžaloby si musel dobre rozmyslieť, lebo tým sa obral o možnosť ďalšieho dokazovania. Alebo si myslel, že ešte bude dohadzovať dôkazy počas hlavného pojednávania so slovami: Prepáčte, ešte som na niečo zabudol?,“ pokračuje Lučanský.

Juhás po štvrtkovom oslobodzujúcom rozsudku vyhlásil, že tím nemal byť rozpustený. Lučanský oponuje, že po odovzdaní spisu stratil opodstatnenosť. To potvrdil aj terajší dočasný policajný prezident Peter Kovařík.

„Ostatné podozrenia z trestnej činnosti politikov, ktoré vyplynuli z vyšetrovania, Juhás svojvoľne odstúpil iným odborom. Teda ako vyšetrovateľ a vedúci tímu si nenechal žiadny spis. Teraz sa pýtam ja: Prečo mal teda zostať naďalej 30-členný tím? Podľa mňa bolo efektívne ho radšej zrušiť a týchto policajtov vrátane Juhása dať do pracovných skupín HMLA a NOVINÁR. Veď v oboch skupinách prišli hneď výsledky – výsledky, pod ktorými už ale nebol podpísaný Juhás. Tu je tá bolesť tohto pána. Jeho nezrelosť a neskúsenosť,“ používa Lučanský tvrdé slová.

Pripomína, že už aj keď bol spis na súde, museli sa z neho vyberať dôkazy, ktoré súviseli s inou trestnou činnosťou.

No a na záver adresoval vyšetrovateľovi dobrú radu: nemal viesť vyšetreovanie paralelne s médiami. „Pozrite sa na vašich starších kolegov, ktorí objasnili úkladné vraždy. Najskôr zadržia podozrivých, obvinia a až následne o tom píšu novinári. Hovorí sa tomu taktika vyšetrovania,“ dodal Lučanský.