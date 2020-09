ONLINE: Vírus v Británii zasahuje mladých, Izrael zakázal nočný život

6:10 Británia v nedeľu ohlásila takmer 3 000 nových prípadov koronavírusu za posledných 24 hodín. Je to najvyššý denný údaj od 22. mája. Minister zdravotníctva Matt Hancock povedal, že ho znepokojuje nárast prípadov medzi mladými ľuďmi. Británia má v Európe najviac úmrtí, nad hranicou 41-tisíc. Od začiatku epidémie sa v Británii potvrdil koronavírus podľa štatistiky Univerzity Johnsa Hopkinsa u 349 505 ľudí.

Hancock povedal, že je dôležité, aby každý prispel svojím dielom a dodržiaval „odstup, pretože bez ohľadu na vek alebo na to, ako je človek sám chorobou zasiahnutý, môže nakaziť ostatných“. „Neodovzdajte chorobu svojim starým rodičom, odstup musia dodržiavať všetci,“ dodal minister. Obhajoval tiež vládne rozhodnutie otvoriť školy, pretože opak by mal neblahý vplyv na deti. Ako uvádza spravodajská stanica BBC, nárast prípadov z minulých dní sa dá pripísať testovaniu väčšieho počtu ľudí, ale denný prírastok nad 1 000 nakazených sa dá považovať za smerovanie k ďalšiemu vrcholu krivky. Denný prírastok v minulých siedmich dňoch bol priemerne 1812 nových nakazených.

6:00 Izraelská vláda ustúpila ultraortodoxnej komunite a miesto plánovanej uzávery tridsiatky lokalít najviac zasiahnutých koronavírusom odhlasovala iba nočný zákaz vychádzania. Mnohé z postihnutých lokalít obývajú Arabi alebo ultraortodoxní židia. Premiér Benjamin Netanjahu kvôli výhradám ultraortodoxných veriacich odvolal schôdzku ministrov zodpovedných za riešenie situácie s koronavírusom a namiesto toho sa zišiel s vedením dvoch koaličných ultraortodoxných strán Šas a Jednotný judaizmus tóry. Vláda nakoniec ustúpila a vyhlásila len nočný zákaz vychádzania pre 40 miest. Platiť má medzi siedmou hodinou večer a piatou hodinou rannou, školy ale zostanú v týchto mestách zatvorené, obchody, ktoré nepredávajú nevyhnutný tovar, musia zatvoriť tiež o siedmej večer.

Hoci Netanjahu upozornil, že výber miest na takzvaný červený zoznam nemá nič spoločné s politikou, opozícia ho kritizuje za nezmyselné ústupky. „Je to jednoduchá dohoda. Bibi (Netanjahu) dá ultraortodoxnej komunite všetko, o čo požiada, a výmenou za to ho oni vytiahnu z väzenia,“ povedal poslanec opozičnej strany Meracie Jair Golan. Netanjahu je teraz súdený v troch oddelených korupčných kauzách. Presný zoznam miest označených ako červené má vláda zverejniť neskôr, ale v Bnei Brak, ktorý na ňom je a kde žijú hlavne ultraortodoxní židia, sa v nedeľu konal protest, pretože tamojší obyvatelia nesúhlasia so zaradením svojho mesta na zoznam.

V Izraeli, ale aj na palestínskych územiach v posledných týždňoch začali rýchlo pribúdať ľudia nakazení koronavírusom aj úmrtia s COVIDOM-19. V Izraeli zomrelo spolu 1 012 ľudí a nákaza sa potvrdila u viac ako 130 000 ľudí. Na palestínskom Západnom brehu je 185 úmrtí a v Pásme Gazy sedem.