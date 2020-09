Smer predloží návrh uznesenia so stanoviskom k príprave plánu obnovy

Na predloženie uznesenia je potrebných 30 podpisov. Podľa Fica má Smer už 24 podpisov, zvyšné sa pokúsi získať od ďalších opozičných poslancov. Návrh uznesenia strana poslala aj sociálnym partnerom vlády, aby mohli zapracovať vlastné pripomienky.

Podľa Fica by malo Slovensko finančné prostriedky investovať napríklad do zelenej ekonomiky, modernizácie zdravotníctva či školstva. To navrhuje strana aj v uznesení. Slovensko má národný plán obnovy vypracovať a Európskej komisii predložiť do 15. októbra.

Smer tiež kritizuje premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý v súvislosti s národným plánom obnovy sľuboval reformné leto a verejnú diskusiu. „Matovič sľuboval 30 verejných konferencií za účasti verejnosti, ktorých výsledkom bude dokonalý plán obnovy,“ povedal podpredseda strany Erik Kaliňák. „Namiesto toho sme mali utajený režim a mysteriózne statusy premiéra,“ kritizuje Kaliňák s tým, že Smer podal oficiálnu žiadosť o sprístupnenie informácií o tom, koľko konferencií sa uskutočnilo, kto sa na nich zúčastnil a aké priniesli závery.