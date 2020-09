Advokátka rodiny mŕtveho Slováka je v šoku: Belgicko je na úrovni opíc

„Mám z toho zlý pocit. Zábery z cely šokovali všetkých. Všetkých okrem generálnej prokuratúry,“ uviedla advokátka s 34-ročnou praxou pre Het Laatste Nieuws. Priznala, že má veľkú dôveru v belgickú justíciu, no po vyjadrení prokuratúry z mesta Mons jej Belgicko pripadá ako „krajina na úrovni opíc“.

Právna zástupkyňa Chovancovej rodiny priznala, že má pocit, ako keby sa prokuratúra snažila chrániť políciu, ktorej príslušníci sa dopustili hrubého správania. Upozornila, že netvrdí, že za smrť slovenského občana sú vinní policajti, zároveň však zdôraznila, že ich vinu naznačuje veľa vecí. Aj to, že celou svojou váhou sedeli na Chovancovi okolo štvrťhodiny, zatiaľ čo on so spútanými nohami a rukami ležal na bruchu a s hlavou zamotanou v deke. „Len hlupák nepochopí, že by to mohlo prispieť k jeho úmrtiu,“ odkázala advokátka.

VIDEO: Ako zomrel Slovák Jozef Chovanec v Belgicku. Toto je nezostrihaná verzia. Pravda video sprístupňuje vo verejnom záujme, aby sa podobná situácia už nikdy nezopakovala.

Telefonáty z celého sveta

V rozhovore pre Belga uviedla, že súd nariadil vykonať niekoľko znaleckých posudkov vrátane pitvy, patologického vyšetrenia a toxikologických rozborov, ktoré však nevyvrátili podozrenie, že príčinou smrti bolo stlačenie hrudníka. A upozornila, že celý prípad mal byť uzavretý v januári tohto roku bez toho, aby vyšetrujúca sudkyňa vzniesla akékoľvek obvinenie voči polícii.

Van de Steenová upozornila, že advokátska kancelária, v ktorej pracuje, mala desiatky telefonátov takmer z celého sveta, od New Yorku až Južnú Kóreu. „Nie je to práve reklama pre našu krajinu. Boli sme známi pre vafle a čokoládu a teraz už aj prípadom smrti Jozefa Chovanca,“ opísala situáciu.

Vyjadrila presvedčenie, že celý súdny prípad bude možné dôkladne vyšetriť, len ak sa podarí dosiahnuť, že prípad bude odňatý orgánom v Charleroi v regióne Valónsko a presunutý do flámskej časti Belgicka. To by si však vyžadovalo súhlas ministerstva spravodlivosti­.vyšetrovania, ale aj v komunikácii s našou krajinou," priblížil minister.

VIDEO: Korčok sa vo štvrtok stretol s belgickým veľvyslancom pre úmrtie Slováka.

Rýchlosť žiada aj slovenská strana

Rýchle vyšetrenie prípadu Jozefa Chovanca a maximálna spolupráca belgickej vlády. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) si vo štvrtok predvolal veľvyslanca Belgického kráľovstva Ghislaina D' Hoopa. Tento týždeň sa chce stretnúť aj so všetkými slovenskými europoslancami.

Šéf diplomacie veľvyslancovi tlmočil obsah uznesenia, ktorý prijala Národná rada v stredu. „Najdôležitejšie je, aby bol prípad vyšetrený rýchlo, bez prieťahov, rešpektujúc nezávislosť belgických súdov, a je nevyhnuté čím skôr určiť príčinu smrti nášho občana,“ zdôraznil po stretnutí Korčok.

Video, na ktorom je Slovák mučený belgickými policajtmi, musí podľa Korčoka vniesť do prípadu dynamiku. Podľa neho má uznesenie silnú váhu aj preto, že bolo prijaté jednomyseľne. "Požiadal som tiež, aby belgická vláda bola maximálne súčinná nielen v podpore

Bolo spáchané zverstvo

Na situáciu by mal tiež podľa uznesenia zareagovať aj Európsky parlament. Korčok preto zvolá stretnutie všetkých slovenských europoslancov, šéfa zahraničného parlamentného výboru Juraja Blanára (Smer) a predsedu výboru pre európske záležitosti Tomáša Valáška (Za ľudí).

„Je potrebné vytvoriť jeden tím, ktorý bude tlmočiť Belgicku naše požiadavky a očakávanie, aby sa prípadom zaoberala aj Európska komisia,“ vysvetlil minister. Zdôraznil, že boli porušené hodnoty, ku ktorým sa Európska únia hlási. „Bolo spáchané zverstvo v priestore, kde je Charta základných práv EÚ,“ pripomenul Korčok.

Veľvyslanec podľa Korčokových slov prijal požiadavky s pokorou a viackrát sa oficiálne ospravedlnil. Ministra zároveň ubezpečil, že belgická vláda podnikne všetky kroky, aby bola svojej prokuratúre nápomocná, aby sa vyšetrovanie nepredlžovalo. „Odpoveď na otázku, prečo sa prípad nezačal vyšetrovať už pred viac ako dvoma rokmi, mi odpoveď nedal,“ skonštatoval minister.

Slovenskí europoslanci žiadajú minútu ticha

Európsky parlament musí prijať všetky nevyhnutné kroky, aby smrť slovenského občana Jozefa Chovanca nezostala bez odozvy tejto inštitúcie, ktorá zastupuje hlas všetkých občanov Európskej únie. To je hlavné posolstvo listu, ktorý skupina slovenských europoslancov zaslala predsedovi EP Davidovi Sassolimu.

„Žiadame, aby sa tento incident riešil rýchlo, efektívne a pri úplnom rešpektovaní zásad právneho štátu a ľudských práv. Rovnako žiadame belgické orgány, aby dôkladne vyšetrili tento prípad a postavili zodpovedné osoby pred spravodlivosť,“ napísali slovenskí europoslanci.

Okrem Ďuriš Nicholsonovej sa pod spoločnú výzvu podpísal aj jej stranícky kolega Eugen Jurzyca, Vladimír Bilčík a Michal Wiezik (SPOLU-OD), Miriam Lexmann a Ivan Štefanec (KDH), Peter Pollák (OĽaNO), Monika Beňová (Smer-SD), Martin Hojsík a Michal Šimečka (Progresívne Slovensko).

Títo europoslanci vyjadrili znepokojenie v súvislosti s prípadom Jozefa Chovanca a Sassolimu napísali, že tento „ohavný incident s prejavom extrémizmu“ je nezlučiteľný s hodnotami EÚ.

„Z toho dôvodu žiadame predsedu Európskeho parlamentu o verejné odsúdenie konania belgickej polície. Taktiež požadujeme začať nasledujúce plenárne zasadnutie minútou ticha ako prejav našej podpory rodine Jozefa Chovanca,“ uviedol Jurzyca.

Ak Sassoli ich žiadosti vyhovie, minútu ticha na pamiatku Jozefa Chovanca by mal EP držať v pondelok 14. septembra na úvod septembrového plenárneho zasadnutia.

Protest proti zatajovaniu

Predvolanie veľvyslanca bolo reakciou na stredajšie uznesenie parlamentu, ktorý vyjadril ľútosť a znepokojenie nad smrťou Chovanca v Belgicku na letisku Charleroi vo februári 2018. Zároveň Národná rada odsúdila neprimeraný zákrok belgických orgánov a zaviazala vládu požadovať od Belgického kráľovstva riadne vyšetrenie udalosti, ako aj vyvodenie zodpovednosti, a to s využitím všetkých diplomatických a právnych prostriedkov.

„Špeciálne s ohľadom na primeranosť, ako aj jeho intenzitu a extrémistické prejavy jednej zo zasahujúcich príslušníčok belgickej polície, ktorá sa na zákroku podieľala," priblížilo vedenie parlamentu. Vláda má tiež požiadať o informácie z vyšetrovania zákroku a postupu bezpečnostných zložiek a informovať parlament. Parlament zároveň vyjadril protest proti neodôvodnenému naťahovaniu vyšetrovania a zatajovaniu dôkazových materiálov.

Belgické médiá prípad sledujú Prípad smrti Slováka Jozefa Chovanca zaujímal belgické médiá aj cez uplynulý víkend. Flámska televízna stanica VRT si všimla nedeľňajšiu pietnu akciu na pamiatku J. Chovanca, ktorú zorganizovala slovenská komunita na Schumanovom námestí v Bruseli, a denníky De Morgen a Het Laatste Niews v sobotu pripomenuli naštrbené psychické zdravie J. Chovanca a snahu advokátky jeho manželky vymeniť vyšetrujúcu sudkyňu a dostať súčasný súdny spor mimo mesta Charleroi. De Morgen v ďalšom rozsiahlom publicistickom materiáli uviedol vyjadrenie Henriety Chovancovej, vdovy po zosnulom Slovákovi, ktoré odznelo pred Výborom P, čiže Stálym výborom na monitorovanie činnosti polície. Podľa jej výpovede bol J. Chovanec v decembri 2016 veľmi vystresovaný, mal afektívne poruchy typické pre schizofréniu. Uviedla, že jej manžel po konzultácii s psychiatrom po celé mesiace užíval lieky vzťahujúce sa na dosť široké spektrum duševných chorôb. Tie vysadil v marci alebo apríli 2017, lebo bol po nich otupený, nič ho nezaujímalo, len veľa spal, po fyzickej stránke bol v poriadku, nie však po psychickej. Priznala tiež, že si nie je istá, či išiel na kontrolu, ktorú mal mať v septembri 2017. De Morgen upozornil aj na jej výpoveď pred Výborom P, podľa ktorej keď videla manžela ležať v nemocnici, kde ho previezli po incidente s políciou na letisku v Charleroi v noci z 23. na 24. septembra, mal napuchnutú jednu ruku, zlomený prst na ľavej ruke a zlomenú pätu.

Slovák Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Podľa pôvodných informácií prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia ho vyviedla a umiestnila do cely predbežného zadržania, kde sa mal Chovanec dopustiť sebapoškodenia. Zo záznamu priemyselnej kamery však vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo ďalší piati policajti sedia a kľačia na Chovancovej hrudi a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca po dobu 16 minút.