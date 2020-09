Potvrdili 91 nových prípadov koronavírusu

Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke, v nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 110 ľudí, z nich potvrdené ochorenie má 90 pacientov. Na JIS je 17 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje sedem pacientov. Počet aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne1 777.

Najviac pozitívne testovaných bolo vyšetrených v okresoch Bratislavy, a to 31. Nasleduje okres Nitra s 13 prípadmi a okres Tvrdošín so šiestimi prípadmi. Po troch infikovaných odhalili testy v okresoch Humenné, Malacky, Púchov, Senec, Šaľa a Trnava, po dvoch v okresoch Michalovce, Pezinok, Prievidza, Ružomberok, Senica, Skalica a Trebišov a po jednom v okresoch Banská Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Považská Bystrica, Prešov, Vranov nad Topľou, Zvolen a Žilina. Je medzi nimi 53 žien a 38 mužov, sú vo veku od 1 do 90 rokov.

Pozitívny klient zariadenia sociálnych služieb

Jedného z klientov zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Gaudeamus na Mokrohájskej ulici v Bratislave pozitívne testovali na koronavírus. Potvrdil to Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako zriaďovateľ ZSS, rovnako informoval o ďalšom pozitívnom prípade, ktorý sa týka študenta Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v hlavnom meste.

Správu aktualizujeme.