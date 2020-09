VšZP pripravila balíček, vyšetrenie rozlíši chrípku od COVID-19

Okrem toho sa do tohto balíčka zahrňuje v indikovaných prípadoch aj vyšetrenie na protilátky. „Z pohľadu poistenca príznaky COVID aj potenciálnej chrípky sú skoro identické, je veľmi dôležité, aby pacient, keď chytí prvé príznaky, si bol istý, či má COVID-19, iné respiračné ochorenie alebo chrípku,“ doplnil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva štátnej poisťovne Richard Strapko.

Ako vysvetlila Havelková, ak má pacient typické symptómy respiračných ochorení, má možnosť zavolať svojmu ošetrujúcemu lekárovi, spravila ide o všeobecného lekára. Lekár môže následne indikovať vyšetrenie tak, že na elektronickú žiadanku vypíše vyšetrenie spolu s mobilným číslom a zašle to do laboratória, s ktorým má uzatvorenú zmluvu. Laboratórium bude kontaktovať priamo pacienta, na ktoré mobilné odberové miesto má prísť na vyšetrenie a z jedného odberu môže urobiť túto diferenciálnu diagnostiku. Výsledok by mal mať lekár aj pacient spravidla do 24 hodín.

Počas druhej vlny koronavírusu je podľa Strapka dôležité aj to, aby nezastali operácie. Upozornil, že pacienti majú vážnejšie diagnózy, a práve pre COVID-19 sa plánované operácie počas prvej vlny odkladali. „Aj v tomto je kľúčový lekár, ktorý môže v rámci predoperačných vyšetrení indikovať vyšetrenie na COVID-19. Každý pacient, ktorý má plánovaný operačný výkon alebo hospitalizáciu, môže byť vyšetrený na ochorenie COVID-19, a teda aj bezpečnosť personálu by mala byť zachovaná,“ dodala Havelková.