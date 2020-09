Matovič za príčinou holokaustu vidí aj nedostatok kritického myslenia

Ak by sme si dokázali klásť otázky a kriticky rozmýšľať pri tom, čo symbol zla Adolf Hitler svojho času tvrdil, nikdy by sme sa tak ďaleko nedostali. Pri pietnej spomienke na obete holokaustu a rasového násilia a návšteve Múzea holokaustu v Seredi to vyhlásil premiér SR Igor Matovič (OĽANO).