Čekovský: Voľbe členov RVR by malo predchádzať verejné vypočutie kandidátov

Voľba členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) by mala byť otvorenejšia a transparentnejšia. Schváleniu nominantov v parlamente by preto malo predchádzať verejné vypočutie na pôde Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda parlamentného mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO).