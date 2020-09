ONLINE: Choroba COVID-19 má už viac ako 900-tisíc obetí

Do súčasnej módy patrí aj rúško. Na snímke je rúško od dizajnérskeho štúdia Devota and Lomba.

Do súčasnej módy patrí aj rúško. Na snímke je rúško od dizajnérskeho štúdia Devota and Lomba. Autor: SITA/AP , Bernat Armangue

6:50 Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u riaditeľa českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Pavla Březovského. Podľa TASR to uviedol český spravodajský server Seznam Zprávy. Po hlavnej hygieničke Jarmile Rážovej a riaditeľovi českého Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislavovi Dušekovi sa tak nakazil ďalší popredný predstaviteľ českého ministerstva zdravotníctva, pod ktoré zmienené inštitúcie spadajú. Priblížil aj svoje aktuálne symptómy, ktoré označil za typické. „Bolesť hlavy, ale bez teploty, príznaky podobné chrípke, únava. Zatiaľ bez pľúcnych prejavov, okrem dráždivého kašľa,“ zosumarizoval. Podľa vlastných slov sa Březovský ochorenie snaží brať pozitívne a verí, že osobnú skúsenosť s ním bude môcť využiť aj pri ďalšej činnosti ústavu a pri snahách o boj s pandémiou. „Nakoniec som rád, že to prekonám, mám možnosť v praxi vyskúšať, čo na organizácii funguje. Tiež zistiť, ktoré informácie chýbajú a ktoré sú zbytočne mätúce. A vôbec nie je na škodu, keď si to vyskúša lekár, pretože potom môže lepšie poradiť svojim pacientom,“ uviedol.

6:30 Celosvetová bilancia úmrtí s COVIDOM-19 presiahla hranicu 900 000. Tretina obetí pripadá na Latinskú Ameriku. Vyplýva to zo štatistiky agentúry Reuters, podľa ktorej sa koronavírusom vo svete nakazilo už 27,7 milióna ľudí. Najhoršie postihnutou krajinou sú naďalej Spojené štáty, kde po nákaze koronavírusom zomrelo už viac ako 190 000 ľudí a viac ako 6,3 milióna sa infikovalo. Na druhom mieste z hľadiska počtu obetí je Brazília s viac ako 128 000 smrteľnými prípadmi. Nasleduje India, kde komplikáciám sprevádzajúcim COVID-19 podľahlo približne 74 000 osôb. V pondelok zaznamenala India rekordných 90 802 zistených prípadov koronavírusu počas 24 hodín, čím sa v globálnom rebríčku krajín podľa počtu nakazených dostala na druhé miesto pred Brazíliu. Celkovo sa v ázijskej krajine nakazilo už vyše 4,3 milióna ľudí.

V uplynulých dvoch týždňoch zomrelo na COVID-19 každý deň v priemere 5 600 nakazených koronavírusom. Šírenie pandémie vo svete sa nespomaľuje, ale ani nezrýchľuje – nárast z 800 000 na 900 000 obetí trval 18 dní, zatiaľ čo zo 700 000 na 800 000 to bolo 17 dní.

Latinská Amerika v stredu prekonala hranicu 300 000 prípadov úmrtí pre koronavírus, tento región sa momentálne stará o tretinu všetkých úmrtí spojených s pandémiou na svete. Severná Amerika mieri podľa Reuters ku 200 000 úmrtiam, Európa ich zaznamenala približne 211 000. Infi­kovaných evidujú úrady v krajinách Latinskej Ameriky okolo ôsmich miliónov.