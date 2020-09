Môže expert zo Slovenska riešiť smrť Slováka? Záleží na Belgičanoch

Nepáči sa jej, že prípad sa ani za dva a pol roka nedoriešil a aj napriek vyvodeniu osobnej zodpovednosti niektorých policajných funkcionárov nebol doteraz nikto potrestaný. Odborník na trestné právo Ladislav Kuruc hovorí, že pôsobenie slovenského experta bude záležať na poli jeho odbornosti a ochoty belgických orgánov.

Rýchlemu a dôveryhodnému vyšetreniu prípadu by podľa prezidentky mohlo pomôcť, keby sa súčasťou vyšetrovacieho tímu v Belgicku stal aj slovenský expert. „Rodina túto možnosť zvážila a rozhodla sa ju využiť. Ako hlava štátu preto požiadam belgickú stranu, aby túto žiadosť pozostalých zohľadnili. Prítomnosť nášho experta môže pomôcť lepšie objasniť okolnosti prípadu a priniesť viac dôvery v celý vyšetrovací proces, ako u nás doma, tak aj v Belgicku. A o to nám všetkým v prvom rade musí ísť,“ dodala prezidentka vo štvrtkovom vyhlásení v prezidentskom paláci.

„Smrť, pri ktorej je podozrenie, že nastala v dôsledku policajného zákroku, je neospravedlniteľná a zverejnené zábery zo zadržiavacej miestnosti museli vyvolať hnev a zdesenie v každom z nás,“ vyhlásila Čaputová a zároveň odsúdila všetky formy policajnej brutality bez ohľadu na to, voči komu sa deje.

„Napriek skutočnosti, že sa náš zastupiteľský úrad v Belgicku v tomto prípade od začiatku aktívne angažoval, je znepokojujúce, že prípad nebol za takú dlhú dobu riadne vyšetrený,“ posťažovala sa hlava štátu. „Aj keď sa po zverejnení videa pohli veci dopredu a došlo v niektorých prípadoch k vyvodeniu personálnej zodpovednosti, pochybnosti o vyšetrovaní prípadu zostali a bude na prospech všetkých, aby boli podniknuté potrebné kroky, ktoré zvýšia dôveru u belgickej aj slovenskej verejnosti,“ uviedla Čaputová. Ako poznamenala, verí, že v tomto máme s belgickou stranou rovnaký cieľ.

Belgické orgány zatiaľ neukázali veľkú ochotu incident dôsledne vyšetriť a voči zodpovedným vyvodiť zodpovednosť. O problémoch s dôveryhodnosťou vyšetrovania prehovorila aj právna zástupkyňa pozostalej manželky zabitého Jozefa Chovanca Ann Van de Steenová. Podľa nej sa prokuratúra snaží políciu chrániť.

VIDEO: Ako zomrel Slovák Jozef Chovanec v Belgicku. Toto je nezostrihaná verzia. Pravda video sprístupňuje vo verejnom záujme, aby sa podobná situácia už nikdy nezopakovala.

Ochota Belgičanov

Po zverejnení otrasného videa belgickými médiami opustil svoju funkciu generálny riaditeľ federálnej polície André Desenfants, v poradí druhý najvyšší policajný úradník, ktorý má na starosti aj letiskovú políciu. Osobnú zodpovednosť za incident sa rozhodol vyvodiť podaním demisie, zároveň však zdôraznil, že sa necíti byť vinný. Jeho vtedajšia šéfka, generálna riaditeľka polície Catherine De Bolleová, v súčasnosti riadi Europol.

Odborník na trestné právo Ladislav Kuruc hovorí, že pôsobenie slovenského experta bude záležať na poli jeho odbornosti a ochoty belgických orgánov. „Treba zodpovedať najmä otázku príčiny smrti a zodpovednosti za ňu, ale aj to, či sa to bude posudzovať ako vražda, alebo ublíženie z nedbanlivosti. Advokáta, ktorý môže nazerať do spisu a dohliadať na vyšetrovacie úkony, tam už poškodení majú. Mohol by to teda byť skôr znalec na zdravotníctvo či kriminológiu. Mal by to byť človek znalý jazyka a procesných postupov príslušnej krajiny, ktorý by bol zároveň akceptovaný vo vyšetrovacom tíme. Otázka je, či by mu dovolili iba účasť na vyšetrovacích úkonoch, alebo mu dovolia sa aj pýtať a navrhovať dokazovanie. Samozrejme, právomoci, ktoré mu priznajú, budú veľmi závisieť od ochoty belgickej strany,“ vysvetlil Kuruc.

Prezidentka sa tak svojou iniciatívou pridáva k Národnej rade. Tá 2. septembra prijala uznesenie, v ktorom žiada slovenskú vládu, aby od belgickej vlády získala informácie z vyšetrovania a odprezentovala ich v parlamente. V prijatom uznesení tiež Národná rada požiadala vládu o využitie všetkých dostupných diplomatických prostriedkov na intervenciu u belgickej vlády v prospech vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči zasahujúcim policajtom. Vláda toto uznesenie 9. septembra vzala na vedomie.

Na Chovancovu pamiatku

Slovensko už predtým prostredníctvom svojho oficiálneho zastúpenia v Bruseli odovzdalo belgickým orgánom verbálnu nótu, v ktorej žiada o bezodkladné, zodpovedné a dôrazné prešetrenie. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) si 3. septembra predvolal aj veľvyslanca Belgického kráľovstva Ghislaina D' Hoopa. Ten podľa Korčoka požiadavky parlamentu a vlády prijal v plnej miere a s pokorou, oficiálne zopakoval aj ospravedlnenie.

Šéf diplomacie už absolvoval aj stretnutie so všetkými slovenskými europoslancami. Tí predsedovi Európskeho parlamentu Davidovi Sassolimu napísali, že tento „ohavný incident s prejavom extrémizmu“ je nezlučiteľný s hodnotami EÚ a žiadali, aby európsky parlament prijal všetky nevyhnutné kroky, aby smrť Jozefa Chovanca nezostala bez odozvy.

„Žiadame predsedu Európskeho parlamentu o verejné odsúdenie konania belgickej polície. Taktiež požadujeme začať nasledujúce plenárne zasadnutie minútou ticha ako prejav našej podpory rodine Jozefa Chovanca,“ uviedol europoslanec Eugen Jurzyca (SaS). Ak Sassoli ich žiadosti vyhovie, minútu ticha by mal parlament držať v pondelok 14. septembra na úvod septembrového plenárneho zasadnutia.

Terchovčan Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po zákroku polície na letisku Charleroi. Podľa pôvodných informácií mal 24. februára večer nastúpiť neoprávnene do lietadla a po údajnej potýčke ho letisková polícia umiestnila do cely predbežného zadržania. Na druhý deň skoro ráno sa mu zdravotný stav zhoršil a prepukol do stavu sebapoškodzovania. Po zákroku policajtov a lekárov utrpel podľa oficiálnych správ zástavu srdca. Po prevoze do nemocnice upadol do kómy a o deň neskôr zomrel.

Analýza belgického lekára Krisa Permentiera, ktorú má denník Pravda k dispozícii, spochybňuje pôvodné závery vyšetrovania a uvádza, že k smrti mohlo dôjsť už v cele. Videozáznam z cely ukazuje, že Chovanec nebol v dobrom zdravotnom stave, napriek tomu polícia proti nemu postupovala očividne nadmieru hrubo a neprofesionálne. Kým piati policajti sedia a kľačia na Chovancovi otočenom na posteli tvárou dole, jedna zo zasahujúcich policajtiek v cele hajluje a ostatní sa na nacistickom pozdrave svojej kolegyne zabávajú. Podľa nezostrihaného videozáznamu, ktorý má Pravda k dispozícii, policajti kľačali na hrudi Jozefa Chovanca až 16 minút, po ktorých ho bez známok života z cely vyniesli.