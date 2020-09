Belgicko chystá odpoveď k uzneseniu NR SR k úmrtiu Chovanca

Informoval o tom na tlačovej konferencii po stretnutí so slovenskými europoslancami minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) s tým, že cieľom je naplnenie uznesenia NR SR.

„Hlavnou témou dnes je spojiť sily doma aj s pomocou poslancov a poslankýň, ktorí pôsobia v europarlamente, aby sme napomohli spravodlivosti,“ informoval minister.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) uviedla, že prípad patrí na pôdu plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v októbri.

„Teraz je otázka, či to bude debata, ktorá sa ukončí prijatím rezolúcie, kde odmietneme akúkoľvek policajnú brutalitu vo vzťahu k akémukoľvek občanovi, alebo či to bude len debata bez prijatia rezolúcie,“ dodala Nicholsonová, pričom spomenula aj tretiu možnosť, podľa ktorej by vedenie EP odmietlo policajnú brutalitu vo vzťahu k zosnulému Chovancovi a vyzvalo členské štáty na zavedenie opatrení pre zmiernenie či úplné vylúčenie brutálneho správania policajných zložiek voči občanom.

„Vyšetrenie prípadu je to jediné, čo môžeme ponúknuť rodine Jozefa Chovanca,“ dodala Miriam Lexmann (KDH). S kolegami taktiež iniciovala list pre EK, ktorá sa podľa nej „ako strážca európskych hodnôt a právneho štátu musí venovať tomuto prípadu“. K listu sa doposiaľ pridalo 7000 občanov a pribúdajú ďalší. Lexmann dodala, že je dôležité, aby politický záujem preukázali aj európske inštitúcie.

Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) uviedol, že očakáva odpovede na tri otázky – prečo došlo k policajnej brutalite a prejavom extrémizmu, prečo trvá vyšetrovanie tak dlho a prečo doposiaľ neboli vypočutí svedkovia. „Naďalej budeme v EP robiť všetky možné aktivity aby sme prispeli k spravodlivosti a k ochrane záujmov našich občanov,“ dodal Štefanec.

Michal Šimečka (PS) nepovažuje tento prípad len za slovensko-belgický, ale aj za európsky. Uviedol, že v Bruseli existuje silný tlak na nastolenie spravodlivosti.

„Ako člen výboru pre občianske slobody sme spolu s kolegami z našej frakcie iniciovali vypočutie riaditeľky Europolu Catherine De Bollovej,“ dodal. Členom tohto výboru je aj europoslanec Vladimír Bilčík, ktorý iniciatívu taktiež podporil.

De Bollová bola v čase tragickej udalosti šéfkou belgickej polície. Okrem iného sa jej europoslanci plánujú pýtať aj na to, čo robí pre to, aby sa takéto prípady ďalej nestávali.

Bilčík sa s kolegami v rámci monitorovacieho tímu pre demokraciu, právny štát a ochranu základných práv bude zaoberať riešením policajnej brutality všeobecne, ale aj v súvislosti s týmto prípadom. „Chceme dôsledne tlačiť na to, aby z belgickej strany prišli odpovede na otázky, ktoré sa na Slovensku všetci pýtame,“ dodal Bilčík.

V piatok 4. septembra poslali slovenskí europoslanci list predsedovi EP Davidovi Sassolimu, v ktorom ho vyzývajú, aby prijal všetky nevyhnutné kroky, aby smrť slovenského občana Jozefa Chovanca nezostala bez odozvy EP, ktorá zastupuje hlas všetkých občanov Európskej únie.

Vláda SR dala v stredu (9. 9.) Korčokovi úlohu intervenovať u vlády Belgického kráľovstva riadne vyšetrenie a vyvodenie trestnoprávnej i disciplinárnej zodpovednosti v prípade Chovancovej smrti.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok informovala, že požiada Belgicko, aby zohľadnilo požiadavku rodiny zosnulého Chovanca o účasti slovenského experta pri vyšetrovaní udalosti.

Slovák Jozef Chovanec zomrel v Belgicku vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Podľa pôvodných informácií prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia ho vyviedla a umiestnila do cely predbežného zadržania, kde sa mal Chovanec dopustiť sebapoškodenia.

Zo záznamu priemyselnej kamery však vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca počas 16 minút.