Hrnko alebo Danko? SNS si volí nového predsedu

V lete Hrnko v rozhovore pre Pravdu povedal, že sa nechce uchádzať o post predsedu, pretože mu chýbajú tie pravé vlastnosti lídra. Favorizoval Radovana Baláža, ktorý mal ambíciu viesť SNS. Už vtedy sa špekulovalo, že o miesto predsedu sa bude opäť uchádzať Danko, ktorý stranu nedokázal po druhý raz doviesť do parlamentu. Vo februárových voľbách získala strana, ktorá bola v predchádzajúcom funkčnom období v koalícii so Smerom a stranou Most-Híd, 3,16 percenta hlasov.

Nakoniec krajské rady strany nominovali dvoch mužov do súboja o šéfovstvo národniarov: Hrnka a Danka.

Aj povolebné prieskumy ukazujú, že strana zatiaľ nemá dostatok podpory na vstup do parlamentu. Povesť strany pošramotili rôzne kauzy ešte z minulého volebného obdobia. Pamätné je napríklad Dankovo bozkávanie výložiek či kauza jeho rigoróznej práce, ktoré vyšetrovala aj polícia. Nový šéf bude musieť očistiť nielen povesť strany, ale aj určiť smerovanie národniarov, ktorí by sa radi vrátili do parlamentu.

Snem, na zasadnutí ktorého nechcú novinárov a podľa hovorkyne SNS sa neočakáva ani žiaden mediálny výstup, sa začína v sobotu v Liptovskom Mikuláši.

Súboj bude zrejme veľmi tesný. Podľa prieskumu, ktorý pre potreby strany krátko pred snemom pripravila spoločnosť Communication and Campaigns, s. r. o., zatiaľ v súboji tesne vedie Hrnko. Prieskum sa zameriaval na voličov a potenciálnych voličov SNS.

Voliči mali spontánne odpovedať na otázku, čo je aktuálne najväčšou chybou SNS. Vyše 43 percent opýtaných označilo za najväčšiu chybu Andreja Danka, pätina si myslí, že je to nevýrazná a zlá komunikácia, necelých desať percent vyčíta strane málo aktivity v regiónoch.

Vyše polovica opýtaných SNS vyčíta, že Danko nesplnil sľub a po neúspešných voľbách neodišiel z postu šéfa strany.

Na otázku, či by volili SNS aj naďalej, ak by predsedom zostal Danko, odpovedalo necelých 60 percent a približne tretina odpovedala jednoznačne nie. No tí, ktorým prekáža, že Danko neodišiel z vedenia strany, by jednoznačne už svoj hlas SNS nedali, ak by vedenie nezmenilo. Podľa agentúry možno predpokladať, že Danko už svoj potenciál strane odovzdal a ten kulminoval v parlamentných voľbách 2016.

„Všetky výhody plynúce z vtedajšieho výsledku strany, jej účasti vo vládnej koalícii, ako aj pozície predsedu NR SR zostali nevyužíte a strana bude musieť hľadať inú osobnosť, ktorá by jej dokázala prinavrátiť stratený image medzi voličskými skupinami,“ hodnotí agentúra.

Potom si voliči mohli vybrať, kto by mal byť na čele SNS. Danko získa 29,82 percenta hlasov, Hrnko 30,41 percenta. No ani jedného z nich nechce na čele strany vidieť takmer 40 percent opýtaných.

Odpovede potenciálnych voličov sú jednoznačnejšie. Osoba predsedu prekáža takmer 38 percentám z nich. Necelých 27 percent vidí slabinu v medializácii a nevýraznom pôsobení na scéne a niečo vyše 22 percent SNS vyčíta, že je menej národná ako bola.

Vyše päťdesiat percent potenciálnych voličov by SNS nedalo svoj hlas, ak by na čele zostal Danko.

Aj táto skupina respondentov odpovedala na otázku, koho by postavili do čela SNS. Danko získal 38 percent hlasov, Hrnko 39,13 percenta.