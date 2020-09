Danko naďalej velí SNS, jeho odporcovia hovoria o fraške

VIDEO: Rozčúlený Rafael Rafaj: Obávam sa, že národná politika sa na istý čas úplne skončila. Alfa samec je šéfom parlamentu, alfa samec je šéfom vlády. Máme tiež potvrdeného alfa samca. V čom sa my líšime, v čom ho chce vyzvať na súboj? Jeden je ako druhý, ako by ich jedna mater mala.

Na snem Slovenskej národnej strany prišlo v sobotu 126 delegátov. Do budovy, v ktorej rokovali, médiám neumožnili vstup. Vchodové dvere mali pod kontrolou urastení ochrankári. Neprešiel cez nich dokonca ani mladý predseda miestnej organizácie SNS v Senci Ján Rohár.

„Členskou schôdzou som bol zvolený za delegáta, no vedenie to sabotovalo, nezvolalo okresnú konferenciu a nepotvrdilo ma. Na snem tak išiel delegát, ktorého na členskej schôdzi odvolali. Nemá teda legitímny mandát,“ povedal znechutený Rohár krátko potom, ako neprešiel vstupom.

„Nikdy predtým sa na snemoch takéto opatrenia nerobili, vždy sa oceňovala prítomnosť čo najviac členov. Teraz mi v tom fyzicky zabránili, no keď prišiel nejaký podporovateľ Danka, napriek tomu, že nebol na zozname, pustili ho,“ povedal.

Netají, že on stojí na tej opačnej strane „barikád“ a fandí Hrnkovi. „Celý tento snem je fraška,“ neodpustil si tvrdú poznámku.

VIDEO: Predseda Danko: Budú ma trhať médiá a nenávidieť opozícia.

Rafaj: Politická kultúra dostal facku

Výsledky, kto sa stal novým predsedom, boli známe krátko po druhej poobede. Za Danka hlasovalo 88 delegátov, Hrnka volilo 22, zdržali sa dvanásti a štyria nehlasovali. Z budovy, v ktorej sa rokovalo, následne vychádzali rozhorčené skupiny straníkov.

„Toto je koniec SNS, pochovali ju,“ šomrali nahlas viacerí. Asi najemotívnejšie však reagoval Rafael Rafaj. „Som v šoku. Mám pocit, že delegáti schválili kolektívnu samovraždu a prečo to tak urobili, je na nich,“ vravel rozrušene s tým, že on hlasoval za budúcnosť strany. Normálni ľudia podľa neho vyvodia zodpovednosť a je smutné, ak to niekto nedokáže. Nevie si vraj predstaviť návrat voličov a sympatizantov k strane, ktorá nie je schopná jednoznačne vyslať signál obnoviť sa a kráčať ďalej. „Politická kultúra dnes dostala veľmi tvrdú facku,“ podotkol.

Vzápätí sa vrátil do minulosti. „Slota bol aký bol, ale vedel, kedy odísť. Danko nevie, čo má urobiť? Nevie to ani tých 88 ľudí, ktorí sú mu zaviazaní, on ich nominoval a odsúhlasil ich na predsedníctve? Veď tu sú vážne pochybnosti, či sú demokratické stanovy,“ rozohnil sa Rafaj.

Obáva sa, že národná politika na istý čas na Slovensku úplne skončila. „Vplyvom konkrétnych ľudí, ktorí si nedovidia na špičku svojho nosa. Šéfom parlamentu, aj vlády, je alfasamec a teraz ho máme potvrdeného aj my. Človeku sa chce normálne plakať,“ poznamenal. Či naďalej zostane v SNS, zatiaľ netuší. „Musím sa na to vyspať a potom sa rozhodnem,“ doplnil.

VIDEO: Ján Rohák považuje snem za frašku.

Súhlasí s ním tiež Rudolf Hurbanovič. „Staronový predseda v sebe nemá zakorenené žiadne vlastenectvo. Presvedčili sme sa o tom v uplynulých štyroch rokoch, keď vôbec nechodil do regiónov, medzi ľudí, členov či sympatizantov. Voliči nám to potom dali pocítiť, keď sme získali len 3,16 percenta hlasov, čo je najnižšie číslo za ostatných tridsať rokov, “ hovorí.

Taký biedny výsledok je podľa neho jasným signálom, aby sa predseda vzdal funkcie. „Keď sme mali krajskú radu, Danko nám sľuboval, že aby boli voľby demokratické, bude chcieť prítomnosť päťsto delegátov. To sme v uznesení aj schválili. Predsedníctvo, v ktorom mal väčšinu, potom schválilo, že pôjdeme kľúčom jeden ku tridsiatim. Ak máme 3 300 členov, vyšlo z toho zhruba 130 delegátov,“ vysvetlil. Práve to, že počet delegátov bol najnižší za ostatých tridsať rokov, podľa neho rozhodlo.

„Danko zrazu začal chodiť po regiónoch a presviedčať ich. Ako si dokázal získať aj takých, ktorí mu predtým nefandili, je pre mňa nepochopiteľné,“ uzavrel Hurbanovič.

VIDEO: Anton Hrnko: Výsledok som predpokladal.

Samotný Hrnko reagoval na svoju prehru s pomerne chladnou hlavou. „Predpokladal som to. Celá tá procedúra bola urobená spôsobom, aby to takto skončilo,“ povedal.

Dankovi vraj gratuluje, no myslí si, že to nebude mať ľahké. „Ja pôjdem svojou cestou. Zo strany nevystúpim, no musím sa zariadiť tak, aby som bol užitočný. Myslím si, že na Slovensku ešte mám čo povedať a viem tiež ako, kde a kedy,“ poznamenal tajomne, pričom nič nekonkretizoval. Zároveň potvrdil, že viacerí chcú zo strany odísť. „Nie sú ochotní stotožniť sa s týmto stavom. Množstvo delegátov hlasovalo v rozpore s tým, aké mali mandáty od svojich členov a tí členovia, predpokladám, jednoducho nezostanú,“ dodal Hrnko.

Danko po svojom znovuzvolení novinárom vopred oznámil, že poskytne len stručné vyhlásenie. „Som hrdý na to, že tento snem bol pripravený tak, že ani jeden z delegátov nevzniesol žiadnu výhradu. Chcem poďakovať za všetko, čo som sa v živote naučil od svojich predchádzajúcich podpredsedov, vrátane pána Hrnka,“ povedal Danko.

Uvedomuje si, že byť predsedom ďalšie štyri roky je obrovská zodpovednosť. „Od pondelka ma čaká trhanie médií a nenávisť opozície,“ mieni. Tvrdí, že urobí všetko preto, aby bola SNS alternatívou pre voličov. „Aby sa vzoprela vláde Matoviča, Sulíka a Kollára. Urobím všetko pre to, aby som ich zastavil,“ doplnil.