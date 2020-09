Baránek: Pellegrini vykráda progresívcov

V porovnaní s vaším júlovým prieskumom príliš veľké zmeny v politickom ringu nenastali. Prekvapilo vás napriek tomu niečo?

Nenastalo tam v podstate nič, čo by stálo za zmienku. Možno tak jedine nárast KDH, ale ten sa bude musieť potvrdiť v ďalšom prieskume. Za zmienku by možno ešte stál pokles Progresívneho Slovenska, ktoré oproti júlu kleslo o dve percentá.

Môže tento pokles súvisieť s výmenou predsedu alebo skôr s tým, že ako mimoparlamentná strana nepútajú toľko pozornosti?

Myslím si, že sú za tým obidva faktory. Avšak za hlavný dôvod ich poklesu považujem vznik strany Hlas. Tie preferencie a možné hlasy im určite odčerpáva najmä Pellegrini. Je to však len môj kvalifikovaný názor. Konkrétnymi dátami v tomto ohľade nedisponujem.

Oproti júlu kleslo OĽaNO len približne o jedno percento, čo je v rámci štatistickej odchýlky. Čím si to vysvetľujete?

Oni v podstate klesajú. V porovnaní s júlom možno skončili rovnako, ale celkovo idú dole. Lebo veď mali podstatne viac. Matovičova úloha teraz bude to zastabilizovať niekde. Je však otázne kde. Druhá vec je, či to vôbec chce zastabilizovať. Lebo jeho vyjadrenia, ktoré som postrehol, že jemu nezáleží na preferenciách, ale na tom, aby robil dobre to, čo má robiť, tomu nenasvedčujú. To sú síce pekné slová, ktoré sa dobre počúvajú, avšak nemôže to byť na úkor straty moci. Politika o tom nie je. Určite je veľmi dôležité pre celé OĽaNO, aby sa pokles niekde zastavil. Keby to bolo tých 18, 19 percent, tak by si mohli gratulovať. Lenže akonáhle vznikne nejaká zmysluplná alternatíva v konzervatívnom priestore, tak Matovič bude akútne ohrozený.

Smer sa stále drží na 8,8 percenta. Reprezentuje to číslo tvrdé voličské jadro strany?

Áno. Vyzerá to tak. Nepredpokladám tam už nejaký pokles. Myslím si, že to, čo malo odísť od Fica, to už odišlo. Predošlý prieskum bol v júli, medzi tým bol august, tam sme nemerali. Merali sme až teraz v septembri. Verím však tomu, že keby som v auguste meral, tak to bude podobne. Takže keď si zoberieme tie tri mesiace, to už je dostatočne dlhý čas na to, aby turbulencie po rozkole v strane ustali. Takže možno tvrdiť, že Smer je momentálne zastabilizovaný na tých 8–9 percentách.

Strana Za ľudí oproti júlu klesla približne o jedno percento. Možno to vysvetliť výmenou na predsedníckej stoličke? Alebo je to príliš malý rozdiel na utváranie záverov?

To sú také malé poklesy, že si na ich základe netrúfam hodnotiť trendy. Skôr to, čo by malo znepokojovať stranu Za ľudí, je to, že nestúpajú. Ak sa im to nepodarí, tak v budúcich voľbách ostanú pred bránami parlamentu.