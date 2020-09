ONLINE: WHO zaznamenala najvyšší denný nárast počtu nakazených

Za jediný deň pribudlo vo svete 307 930 ľudí nakazených koronavírusom, čo je podľa WHO rekordné číslo.

6:05 Česko zaznamenalo k polnoci z nedele na pondelok 792 nových prípadov nákazy koronavírusom. Informovalo o tom podľa TASR tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Laboratóriá v nedeľu otestovali 12 886 vzoriek. Celkovo Česko potvrdilo 36 188 prípadov nákazy a 456 súvisiacich úmrtí. V nedeľu pribudli tri obete pandémie. Vyliečilo sa už 21 294 ľudí. Úrady za nedeľu evidujú 51 novo vyliečených pacientov. Aktuálny počet nakazených dosiahol 14 438, z ktorých je 288 hospitali­zovaných. Podľa počtu zaznamenaných prípadov za uplynulých sedem dní na 100 000 obyvateľov je epidémiou najviac zasiahnuté hlavné mesto Praha, ktoré eviduje 145,89 prípadov, okres Plzeň-juh v Plzeňskom kraji so 144,91 prípadmi a okres Kladno v Stredočeskom kraji so 137,55 prípadmi. Roman Prymula, epidemiológ a splnomocnenec vlády pre vedu a výskum v zdravotníctve, v nedeľu uviedol, že v Česku sa už začala druhá vlna koronavírusovej epidémie. Česko je vzhľadom na počet prípadov infikovaných na 100 000 obyvateľov treťou najviac zasiahnutou krajinou v EÚ po Španielsku a Francúzsku, uvádza portál ČT24.

6:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za posledných 24 hodín zaznamenala rekordný denný nárast nových prípadov nákazy koronavírusom. Celosvetovo ich pribudlo 307 930 na celkových približne 28,64 milióna. Najväčší nárast novo infikovaných hlási India s 94 372 prípadmi za posledný deň, Spojené štáty s 45 523 a Brazília so 43 718. Počet ľudí s ochorením COVID-19, ktorí zomreli, vzrástol za posledný deň o 5 537, viac ako tisíc nových úmrtí evidovali v Spojených štátoch aj v Indii. Celková smrteľná bilancia sa vyšplhala na 917 417. Najviac mŕtvych pribudlo 17. apríla, vtedy ich bolo 12 430. Predchád­zajúci rekordný nárast nových prípadov koronavírusovej infekcie WHO evidovala 6. septembra.