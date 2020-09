Jankovskej protest hladovkou má tri dôvody

Hladovka má byť nielen jej osobným protestom, ale, ako povedal jej obhajca, aj aktom zúfalstva. Čo žiada alebo dokedy potrvá, však zatiaľ povedať nevie.

Jankovská bola zadržaná 11. marca ráno v rámci policajnej akcie Búrka a o tri dni neskôr putovala do väzby. Tá jej bola uložená z obavy, že by mohla ovplyvňovať svedkov, mariť dôkazy alebo dokončiť trestný čin. Jankovská je obvinená zo zločinu prijímania úplatku formou spolupáchateľstva a z prečinu podplácania. Keďže sa týchto skutkov mala dopustiť ako verejný činiteľ, v prípade uznania viny jej hrozí päť až 12 rokov väzenia. Funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, do ktorej ju nominovala strana Smer, sa Jankovská vzdala ešte vlani v septembri a začiatkom tohto júna sa vzdala funkcie sudkyne.

Navyše jej 9. septembra pribudlo obvinenie aj v kauze nepriateľského prebratia trenčianskeho baru Fatima. Spolu s Jankovskou boli z trestných činov krivej výpovede a marenia spravodlivosti obvinení aj bývalý policajt z NAKA Milan Žáčik, Jankovskej svat Peter Vasko a advokátka Anna Žedényiová. Jankovská ešte ako sudkyňa trenčianskeho okresného súdu odsúdila podnikateľa Ondreja Janíčka za vydieranie a počas procesu mal jeho bar pripadnúť do rúk skupine okolo čongrádyovcov. Jankovská mala údajne nútiť svedka Michala Vidu, ktorý vypovedal o tom, že za rozsudok získala tri milióny korún, k zmene výpovede. Zachytáva to aj komunikácia v Threeme s Marianom Kočnerom.

Pobyt v prísnej väzbe pomáhal Jankovskej spríjemniť syn Jakub, ktorého zamestnala advokátka bývalej sudkyne Lenka Charvátová ako koncipienta. Keďže návštevy Jankovská nemala povolené a s advokátkou Charvátovou v tom čase ani netelefonovala, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) na Charvátovú pre obchádzanie pravidiel väzby podala návrh na začatie disciplinárneho konania.

„Všetky tri dôvody majú spoločné jedno: rôzne a trvajúce porušovania mojich základných práv a slobôd. Dôvod prvý: nezákonný postup a rozhodnutie vyšetrovateľa Policajného Zboru JUDr. Petra Juhása týkajúce sa môjho obvinenia v kauze Fatima. Dôvod druhý: neustále porušovanie viacerých mojich základných práv a slobôd najvyššími ústavnými činiteľmi v trestnom konaní vedenom proti mojej osobe. Dôvod tretí: šikanózne a nezákonné zasahovanie Ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej do môjho práva na slobodnú voľbu obhajcu a spôsobu, akým túto obhajobu mnou zvolená obhajkyňa vedie,“ uviedla Jankovská vo vyhlásení, ktoré nám poskytol jej právny zástupca Peter Erdös.

Ten nevedel povedať, dokedy chce Jankovská držať hladovku, alebo čo by ju mohlo presvedčiť k jej ukončeniu. „Moja klientka si uvedomuje, že hladovka je krajným riešením a presne preto sa k takémuto kroku odhodlala. Uvedomuje si aj to, že ak sa nezastaví včas, privodí následky smrti. Už samotná väzba je pre ňu nesmierne náročná. Rozhodla sa preto z vlastnej vôle podstúpiť túto tortúru, pretože je presvedčená o tom, že sa nemôže domôcť zákonnosti. Nie je to namierené proti podmienkam výkonu väzby v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica. Rešpektuje všetky úkony v trestnom konaní, dobrovoľne sa im podriaďuje, ale má pocit, že viac ako právo tu prevážil tlak verejnej mienky a snaha podriadiť všetko tomu, aby bola exemplárne potrestaná. Jej základné práva ale pritom nemôžu byť porušované. Hladovka je jej osobným protestom. Ale je tiež aktom zúfalstva,“ dodal Erdös.