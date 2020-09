Spôsobí koronavírus menej svadieb? Ľudia podpisujú petíciu

„Na svadbe sa zúčastňujú rodinní príslušníci a priatelia, ktorí sú v kontakte aj v bežné dni,“ píše sa v petícii, ktorá žiada, aby premiér, hlavný hygienik a všetci, ktorí rozhodujú o protipandemických opatreniach, prehodnotili zámer dovoliť od 1. októbra len svadby do 30 hostí. Na území Bratislavy, v okresoch Malacky, Pezinok a Senec toto pravidlo platí podľa nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva už od tohto pondelka.

Michaela z Banskej Bystrice by mala mať svadbu 10. októbra. „Svadbu plánujeme a zabezpečujeme už vyše roka a pol a mali by sme mať približne 80 hostí,“ hovorí budú nevesta. Ak by chcela dodržať nariadenie, ktorá má platiť na celom Slovensku, musí asi päťdesiatke svadobných hostí povedať, aby nechodili. „Koho mám vylúčiť? Je to nemožné, sme jedna veľká súdržná rodina,“ pokračuje Michaela.

Doteraz do prípravy svadby investovali približne štyritisíc eur. „Už sme kúpili alkohol, objednali koláče, svadobné šaty, oblek,“ vyratúva. „Aj by sme svadbu preložili, ale netušíme na aký dátum. Ten by sme museli zosúladiť s hotelom, kde sa svadobná hostina koná, DJ, kameramanom, starejším. Tí už majú svadby naplánované už aj na budúci rok,“ upozorňuje na problémy, ktoré sú s preložením svadby spojené.

Dodáva, že na hostine sa predsa stretávajú vo väčšine ľudia, ktorí sú aj bežne v kontakte. „Vieme zabezpečiť presný zoznam hostí, samozrejmosťou sú všetky spôsoby ochrany ako časté vetranie, prekryté horné dýchacie cesty, antibakteriálne mydlá a gély,“ hovorí Michaela rozhodnne.

Petícia za zachovanie svadieb do 150 ľudí upozorňuje, že budúcim manželom, manželká a svadobným dodávateľom sa nepáči, že prichádzajú týmto nariadením o nemalé peniaze a v konečnom dôsledku aj o o prácu.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) však ešte minulý týždeň povedal, že svadby patria medzi rizikové podujatia, kde sa môže koronavírus šíriť. Vyzýva, aby sa konali len v úzkom rodinnom kruhu, aby budúci manželia nepozývali rodinu z rôznych krajov.