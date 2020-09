ONLINE: Testovanie britskej vakcíny je v USA pozastavené, inde beží

7:55 V Česku sa počet prípadov nákazy koronavírusom vrátil nad tisícku, čo sú na pondelok rekordné čísla. Uvádza to webová stránka českého ministerstva zdravotníctva. Urobili 7 061 testov, z nich 1 038 bolo pozitívnych. Podľa údajov ministerstva počet hospitalizovaných osôb je 305, z toho je 74 osôb v ťažkom stave.

Český Ústav zdravotnických informácií a štatistiky hovorí o riziku exponenciálneho šírenia nákazy. „Celkový populačný odhad reprodukčného čísla pre populáciu ČR zodpovedá k dátumu 12. 9. 2020 hodnote približne 1,59. Ide teda o hodnotu významne vyššiu ako 1,0. Každý nakazený teda efektívne odovzdáva infekciu viac ako jednej ďalšej osobe, a naprieč krajmi tak dochádza k nárastu so začínajúcim významným exponenciálnym trendom.“ píše sa v tlačovej správe ústavu.

7:00 Klinické testy vakcíny proti COVIDU-19 britskej firmy AstraZeneca, čo je jeden z najpokročilejších v súčasnosti vyvíjaných preparátov, v USA zatiaľ stále neprebiehajú. V iných krajinách pritom už znovu začali po tom, čo ich globálne zdržali zdravotné komplikácie u jedného z testovaných pacientov v Británii. Agentúre Reuters to oznámili nemenované zdroje oboznámené so situáciou. AstraZeneca uviedla, že testy v Británii znovu rozbehla túto sobotu, keď tamojšie úrady dokončili revíziu vážnych vedľajších príznakov, ktoré látka spôsobila u jedného účastníka testov.

V USA však skúšky stále stoja a podľa Reuters sa tak jedná o prvý náznak toho, že sa tamojšie testy neobnovia, kým komplikáciu neposúdi americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Podľa Reuters sa v Spojených štátoch stále do skúšok neberú ďalší pacienti a pozastavené sú aj ďalšie testovacie procesy. Pauza má pritom trvať najmenej do polovice tohto týždňa, presný termín však nie je známy. Dlhšie prerušenia testov by podľa Reuters mohlo mať za následok, že vakcína bude dostupná v USA neskôr ako inde vo svete.

Vlády po celom svete podporujú vývoj vakcíny proti koronavírusu, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19. V súvislosti s ňou už zomrelo na celom svete viac ako 900-tisíc ľudí a situácia spôsobila vážny šok svetovej ekonomike. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pritom už skôr vyhlásila vakcínu spoločnosti AstraZeneca, na ktorej pracujú tiež vedci z Oxfordskej univerzity, za najsľubnejšiu z niekoľkých desiatok ďalších kandidátov. Hovornyňa spoločnosti AstraZeneca neuviedla, kedy by sa mali testy v USA obnoviť. V súčasnej chvíli je stále nejasné, či sa skúšky rozbehli aj v Indii či v Juhoafrickej republike, v Brazílii však už znovu začali, píše Reuters.