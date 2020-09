Matovič si myslí, že by Česko malo viac testovať

Premiér Igor Matovič (OĽANO) si myslí, že susedné Česko by malo zvýšiť počty testovaných na ochorenie COVID-19. Povedal to v utorok po slávnostnej omši v bazilike v Šaštíne-Strážach. Zároveň uviedol, že si s českým premiérom Andrejom Babišom vysvetlili to, že Slovensko zaradí Česko na zoznam červených krajín.