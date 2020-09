Mimoriadna bankovka rozdá úsmev a pomôže seniorom

Neziskovka sa zameriava na históriu roku 1968, pripravuje výstavbu galérie a múzea na Šafárikovom námestí v Bratislave, kde zhotovil svoju najslávnejšiu snímku (muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom) fotograf Ladislav Bielik, otec Petra Bielika.

„Tento rok sme žiadne výstavy otcových fotografií nerobili. Keď sme videli, čo sa deje s koronavírusom, chceli sme zareagovať a pomôcť najzraniteľnejším,“ vysvetľuje. Výťažok z predaja chcú v decembri venovať seniorom.

Bankovka vychádza v limitovanom náklade 10 000 kusov. Autor: Pravda, Robo Hakl, CAMERA OBSKURA

„Keď sa rozbieha druhá vlna pandémie, je ťažké povedať, kam presne. Či na výskum a vývoj, alebo do domova sociálnych služieb,“ hovorí Bielik. Radi by vyzbierali aspoň 10 000 eur. Bankovka s nominálnou hodnotou nula eur sa bude predávať po tri eurá, kusy so sériovými číslami od 51 do 100 po 99 eur. S najvzácnejšími bankovkami so sériovými číslami od 1 do 50 neziskovka osloví pred Vianocami ľudí, ktorí budú mať možnosť prispieť na charitu viac. Predaj sa spustí on-line na stránke cameraobskura. Náklady na výrobu jednej bankovky boli 1,5 eura.

Autorom jedného z motívov je akademický maliar Rudolf Cigánik. Vlani v Madride na súťaži Nexofil the Best Stamp of the World (Najlepšia známka sveta) zvíťazil jeho hárček poštovej známky s mužom pred okupačným tankom. „Keď zmenšíte fotografiu na rozmer známky, je z toho machuľa. On to však vypracoval do takých detailov, že motív vynikol. Je výnimočný autor, jeden z posledných žiakov Albína Brunovského,“ dodáva Bielik s tým, že podobné majstrovstvo sa podarilo aj pri bankovke. „Na prvých obrázkoch bola babička do pol tela. Vykrútená ako mladá modelka. Od začiatku sa jej tvár približovala, aby bol výraz jasnejší.“

Motív na zadnej strane je spoločný pre každú suvenírovú bankovku. Tlačia sa vo Francúzsku zväčša na podporu turizmu. Slováci museli žiadať o zvláštne povolenie. „Najprv mali pochybnosti, no potom uznali, že súčasná situácia je natoľko vypätá, že bankovky možno použiť aj na charitu,“ uzatvára Bielik.