Pellegrinimu poslanecký klub nedoprajú

Podporu bývalej materskej strany Smer očakávať nemôže a koalícia tiež hovorí nie. Po pondelňajšom rokovaní koaličnej rady to pre Pravdu potvrdil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Pellegrini, ktorý ústretovosť politických oponentov ani neočakával, to už vopred prezentoval ako potvrdenie konkurencieschop­nosti svojej strany. Aj politológ upozorňuje, že to môže Pellegrinimu nakoniec paradoxne pomôcť v komunikácii s voličmi.

Hlas-SD ministerstvo vnútra oficiálne zaregistrovalo v piatok 11. septembra. Už vtedy líder Hlasu oznámil, že túto stredu spolu s ostatnými 11 poslancami požiadajú Národnú radu o vytvorenie samostatného klubu.

Poslanci sa v kluboch združujú podľa príslušnosti k politickým stranám alebo volebným koalíciám. Ak však počas volebného obdobia dôjde k zlúčeniu alebo rozdeleniu strán či volebných koalícií, rozdelia alebo zlúčia sa aj ich poslanecké kluby.

Na vlastný klub by Pellegrinimu stačilo osem poslancov. Jeho vznik však nie je automatický a musí ho schváliť väčšina pléna. Vlani v októbri sa to napríklad nepodarilo ani deviatim poslancom okolo Ľubomíra Galka, ktorí sa odtrhli od SaS.

„Vlastný poslanecký klub je v prvom rade vecou prestíže a znamená akceptáciu strany na parlamentnej pôde. Pre stranu to môže fungovať ako imidžová vec. Má to však aj praktické výhody, keďže poslanecké kluby sa môžu zúčastňovať grémia, čím sa aj opozičné strany podieľajú na vnútornom fungovaní Národnej rady. Poslanci bez vlastného klubu môžu byť odtrhnutí od niektorých informácií a rozhodnutí dôležitých pre fungovanie Národnej rady,“ priblížil politológ Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Hlas neprešiel voľbami

Snahu o poslanecký klub Pellegrini avizoval ešte 10. júna, keď oznamoval zakladanie novej strany. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) vtedy povedal, že by s vytvorením nového poslaneckého klubu nemal byť problém. Naopak, šéf najväčšieho poslaneckého klubu Michal Šipoš (OĽaNO) odkázal, že ak bola Pellegriniho skupina zvolená za Smer, bolo by fér vrátiť mandáty strane.

Dohodu na spoločnom postupe mali vládne strany nájsť na pondelňajšom rokovaní koaličnej rady. „Klub SaS nepodporí vznik klubu. Sme za dodržanie pomerov síl, ktoré vzišli z volieb,“ priblížila predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. „Vznik poslaneckého klubu nepodporíme. Politická strana Petra Pellegriniho neprešla voľbami, a preto nevidíme dôvod, aby mala poslanecký klub,“ vysvetlil Šipoš. „V koalícii je dohoda, že Hlas neprešiel voľbami, a teda nemá nárok na poslanecký klub,“ potvrdil po koaličnej rade pre Pravdu Kollár (Sme rodina).

Môže mu to aj pomôcť

V súčasnosti Smeru, ktorý po voľbách obsadil 38 parlamentných lavíc, po odchode Pellegriniho jedenástky a Jána Podmanického spred niekoľkých týždňov ostáva v Národnej rade už len 26 poslancov. Pellegrini pritom naznačuje, že by sa k nemu mohli pridať aj ďalší poslanci zo Smeru.

V Smere doteraz o Pellegriniho podpore nehovorili, ale ich postoj naznačila už výzva predsedu Roberta Fica, ktorý odídencov pôvodne vyzval, aby vrátili svoje poslanecké mandáty, ktoré „nezískali ako súkromné osoby, ale vďaka účasti na kandidátke strany Smer".

Pellegrini však veľkú ústretovosť politických súperov ani nepredpokladal. Považoval by to však za signál, že nová strana je pre parlamentnú väčšinu relevantným a obávaným politickým súperom. „Aj odmietnutie budem vnímať tak, že pre nich predstavujeme relevantnú konkurenciu,“ očakáva.

„Nenazval by som to strachom z Pellegriniho, ale povedal by som, že nie sú ochotní mu pomáhať v jeho politickej a straníckej kariére. Istým spôsobom je takého uznanie strany, ktorá získa vlastný klub, pomocou. V našej parlamentnej tradícii je to síce bežná vec, ale ak by sme chceli zvyšovať parlamentnú kultúru, nemali by si poslanci robiť prieky, ako to bolo v minulosti,“ zhodnotil politológ.

Pellegrini však podľa Lenča smútiť nemusí. „So schopným politickým marketingom to môžu v Hlase ešte využiť. Pellegrini bude argumentovať, že sa vládni poslanci boja ich sily, a preto im nechcú dovoliť klub. V konečnom dôsledku im vládni poslanci nepomôžu a na prestíži im to nepridá, ale neznamená to, že Pellegrinimu nutne poškodia. To, že mu nepomôžu vytvoriť klub, mu môže nakoniec pomôcť v komunikácii s jeho voličmi,“ uzavrel Lenč.