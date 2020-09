Postup na používanie interrupčnej tabletky na Slovensku je podľa Cigánikovej vypracovaný

Ak by bolo na Slovensku povolené používanie interrupčnej tabletky, je vypracovaný návrh na postup, akým by mala byť používaná. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedala poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) a predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS).