Matovič: O peniazoch svojej ženy nič neviem

Čo si moja manželka urobí s riadne zdanenými peniazmi, mi je úplne jedno, je to jej slobodné rozhodnutie a vás do toho absolútne nič, reagoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) na otázku, či je pravda, že jeho žena Pavlína vložila do investičnej spoločnosti Arca Capital 10 miliónov eur. On o týchto peniazoch informácie nemá, ale doplnil, že „možno je to pravda, čo hovoríte, možno nie“.