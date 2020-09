Sudca zobral všetkých štyroch obvinených v rámci akcii Plevel do väzby

Sudca pre prípravne konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica zobral všetky štyri obvinené a zadržané osoby v rámci policajnej akcie Plevel do väzby. Vyhovel tak návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Médiá o tom informoval prokurátor ÚŠP po tom, ako sudca rozhodoval od stredy takmer 14 hodín do štvrtka rána.

„V predmetnej trestnej veci Pavla Polku a spol. sudca pre prípravné konanie ŠTS vyhovel návrhu prokurátora na vzatie všetkých štyroch obvinených do väzby. Všetci štyria obvinení boli vzatí do väzby s tým, že bolo rozhodnuté o dôvodoch väzby tak, ako to bolo v návrhu prokurátora ÚŠP uvedené. S výnimkou u obvineného Daniela Béreša, kde sudca pre prípravné konanie rozhodol o väzbe len z dôvodu kolúznej väzby,“ povedal novinárom prokurátor ÚŠP s tým, že vo veci sa ďalej vykonávajú procesné úkony.

Voči rozhodnutiu v prípade Béreša podal prokurátor sťažnosť, o ktorej bude po doručení rozhodovať Najvyšší súd SR. Prokurátor ako dôvody väzby vo svojom návrhu uviedol dôvodnú obavu z kolúzneho konania a dôvod preventívnej väzby.

ŠTS v Banskej Bystrici rozhodoval v stredu o väzobnom stíhaní žilinského okresného sudcu Daniela B. a ďalších troch osôb vrátane bývalého krajského sudcu Pavla Polku. Zadržaní boli príslušníkmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) počas akcie s názvom Plevel, v rámci ktorej polícia zadržala 11 osôb.

Medzi zadržanými bola pôvodne aj predsedníčka Krajského súdu v Žiline Eva Kyselová, ktorá bola po zasadnutí pléna Ústavného súdu SR v utorok prepustená bez obvinenia na slobodu. Na stíhanie sudcu Béreša dal ÚS SR v utorok súhlas.

Akcia Plevel súvisí s korupčnou trestnou činnosťou, polícia razie a prehliadky vykonávala v pondelok.