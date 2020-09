Záchranár: Ľudia na ferratách zbytočne machrujú

VIDEO: Ferrata je adrenalín, ale aj pre záchranárov.

Ak si ju turisti nezoberú k srdcu, sú rozhodnutí podniknúť právne kroky vedúce k zníženiu náročnosti lezeckých trás alebo k ich úplnému uzavretiu.

Vzhľadom na množstvo zásahov na ferratách počas ostatných dní Horská záchranná služba vyzýva všetkých návštevníkov tejto adrenalínovej atrakcie, aby pred výstupom dôkladne zvážili svoje schopnosti a neuvážene nevystupovali cestami, ktoré sú nad ich sily. Vystavujú tým seba, ďalšie osoby nachádzajúce sa na ferrate, no aj zasahujúcich záchranárov vysokému riziku úrazu či smrteľnej nehody.

„Ak bude počet zásahov na ferratách stúpať, budeme nútení – z dôvodu ochrany života a zdravia návštevníkov horských oblastí – podniknúť právne kroky vedúce k zníženiu obťažnosti ferrát alebo k ich uzavretiu,“ hovorí Peter Vráb z Horskej záchrannej služby na Skalke o rozhodnutí, ku ktorému dospelo ich vedenie.

Hlava na hlave

„Keď bol v utorok sviatok, za 48 hodín sme absolvovali šesť zásahov v rámci celého Slovenska, z toho až tri na Skalke. Predĺžený víkend a posledné teplé dni si ľudia chceli užiť, odhadom ich tu mohlo byť asi dvetisíc. Bola tu doslova tlačenica,“ pokračoval s tým, že mnohí nerešpektovali základné pravidlá.

„Nedodržiavali odstupy a podobne, dalo sa teda predpokladať, že sa z toho niečo vykľuje,“ poznamenal Vráb. Turisti podľa neho preceňujú svoje schopnosti, všetko berú na ľahkú váhu a nepočúvajú rady, ktoré im dávajú.

„Napriek tomu tvrdohlavo, až arogantne si idú za svojím. Keď som pred pár dňami viackrát upozorňoval nezaisteného muža, vôbec na moje slová nereagoval a nezapol sa. Skončilo sa to jeho pádom a našou záchrannou akciou,“ spomenul pomerne čerstvý prípad 47–ročného lezca, ktorého museli so zlomenou chrbticou previezť do nemocnice.

Problémom sú aj podgurážení a nezodpovední odvážlivci, ktorí si vraj myslia, že keď nie sú v Tatrách, nič sa im nemôže stať. „To je však veľký omyl, opak je pravda,“ podotkol Vráb s tým, že od otvorenia ferrát, ktoré sú v rámci Slovenska najnáročnejšie, už okrem množstva úrazov zaznamenali aj jedno úmrtie.

V máji pred dvomi rokmi spadol 65–ročný muž z 50–metrovej výšky v časti zvanej Výzva, pričom utrpel viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici podľahol.

Horský záchranár Peter Vráb upozorňuje, že na ferraty treba ísť s rešpektom. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Rešpekt a rozum

Záchranár vraví, že pred takouto adrenalínovou túrou treba mať v prvom rade rešpekt. „Každý, kto si na ňu trúfne, by si mal vstúpiť do svedomia a zvážiť, na čo má. Jednoducho prehodnotiť, ako to celé zvládnuť. Mali by si to zodpovedne užiť bez toho, aby si robili frajerské selfi e zábery. Zbytočne machrujú,“ mieni.

Zároveň pripomenul, že najnáročnejšie trasy sú Výzva a Fúha. „Práve tie si vyberajú ľudia, ktorí si chcú silou–mocou niečo dokázať. Žiaľ, nepoznajú svoje hranice a potom to má nepekné následky,“ povedal.

Okrem bežných odrenín vraj pri nehodách často dochádza k vážnym zraneniam hlavy, končatín, no a najhoršie je, keď sa k tomu pridruží niečo vnútorné. Mnohí návštevníci ferrát robia chybu, že pred túrou sa ani nepoistia.

„Keď potom potrebujú pomoc, radšej nás nevolajú, lebo sa obávajú, že by ich to vyšlo draho. Aj ostatný víkend spadol človek na druhého spolulezca a privodili si zranenia. Keďže sa nepoistili, nevolali horskú službu, ale pomáhali im cudzí ľudia. My o tom vieme, lebo tí nám to potom zreferovali,“ vysvetlil Vráb.

Koľko záchranársky zásah človeka v horách vyjde, nekonkretizoval, no odporúča, aby sa všetci pred vstupom do hôr radšej poistili.

O problematike ferrát plánujú záchranári v najbližších dňoch rokovať aj so zástupcami Kremnice. Stredisko Skalka aréna, ktoré má „pod palcom“ aj tieto lezecké cesty, totiž spravuje mesto. Jeho viceprimátorka Iveta Ceferová potvrdila, že stretnutie už majú dohodnuté. „Spoločné riešenie budeme hľadať už v pondelok. Stanovisko k záležitosti na Skalke vydáme až potom,“ povedala Ceferová.