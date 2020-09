Na hraniciach je zatiaľ pokoj

VIDEO: Ako to v piatok vyzeralo na hraničných priechodoch – Lanžhot, Brodské, Rajka, Berg.

Od piatkového rána nad naším západným susedom svieti červená – je na zozname rizikových krajín. Od doobedia sa náhodne kontrolovalo na hraničnom priechode s Českou republikou Brodské – Břeclav, ktorý je hlavne tranzitný, keďže Česko pribudlo na zoznam rizikových krajín.

Od piatku od deviatej hodiny predpoludním polícia začala s náhodnými kontrolami na hraniciach s Českou republikou. Hovorkyňa krajského policajného riaditeľstva v Trnave Mária Linkešová vysvetlila, že cestujúci musia mať platný test na ochorenie COVID-19 alebo by mali byť zaregistrovaní na stráne korona.gov.sk/eh­ranica, kde uvedú, z akej krajiny sa vracajú.

„Do pol dvanástej prešlo cez kontrolu 25 až 30 vozidiel. Jedna osoba sa preukázala platným testom a bola aj zaregistrovaná. Veľa vodičov nám predkladá doklady, na základe ktorých spĺňajú výnimku z opatrení, tých automaticky púšťame,“ spresnila Linkešová. Ako dodala, dopoludnia sa nenašiel nik, kto by nespĺňal požadované podmienky.

Hraničný priechod Brodské – Lanžhot bol opustený, výstražné tabule informovali o policajných kontrolách, no hranicu nekontroloval nik­to.

Ak sa osoby vedia po príchode z Českej republiky alebo akejkoľvek krajiny Európskej únie po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín, nemusia ísť do domácej karantény. No ak test nemajú, musia ísť do izolácie v domácom prostredí a na piaty deň absolvovať test.

Ak neabsolvujú test a ani na desiaty deň nebudú mať príznaky ochorenia ako teplotu, bolesti kĺbov, hlavy, únavu, problémy s dýchaním či hnačku, karanténa sa končí. Nerešpektovanie povinností vyplývajúcich z nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR je priestupkom, za ktorý hrozí pokuta do 1 659 eur.

Rovnako prázdno bolo aj na slovensko-rakúskom priechode Bratislava-Petržalka – Berg. Na poludnie prešlo hranicou iba zopár áut bez kontroly.

Naši južní susedia predlžujú uzatvorenie hraníc. Ako informovala slovenská polícia na svojej oficiálnej stránke, Maďarsko predĺži hraničné kontroly do konca októbra za rovnakých podmienok ako doteraz. Maďarská vláda od 1. septembra uzatvorila svoje hranice pre turistov. Občania cudzích krajín môžu vstúpiť na územie iba v odôvodnených prípadoch. Pre návrat na Slovensko platí voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu. Na hraničnom priechode Rusovce – Rajka v piatok na poludnie nebola žiadna policajná hliadka.

Z povinností určených Úradom verejného zdravotníctva SR existujú aj viaceré výnimky. Týkajú sa napríklad študentov, zdravotníckeho personálu, pracovníkov v poľnohospodárstve či takzvaných pendlerov.