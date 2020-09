Matovič o peniazoch svojej manželky. V Arca Capital peniaze nemala, v Arca Investments 600-tisíc

Podľa Igora Matoviča manželka nemala peniaze v Arca Capital a rozhodne nie desať miliónov eur. Išlo podľa neho o tri zmenky v inej spoločnosti, Arca Investments, v hodnote 600-tisíc eur a v prípade problémov tejto spoločnosti, bude znášať straty ako ostatní investori. Matovič uviedol, že informácie mal už skôr, ale čakal a testoval si reakcie ľudí a médií na informácie, ktoré kolovali na verejnosti. „Chcel som oddeliť zrno od pliev“, zistiť, kto mi verí, tvrdil premiér. „Kto má Boha pri sebe, nech sa zahanbí,“ dodal premiér. Nechal som ľudí, nech si na mňa zanadávajú, „nech povedia, aký som hajzel“, povedal o svojskom testovaní verejnej mienky Matovič.

Matovič túto vec považuje za uzavretú. „Ľudia, ktorí mi neveria, mi veriť nebudú, ľudia, ktorí mi veria, mi veriť budú,“ povedal.

Odmietol predložiť dokumenty, potvrdzujúce jeho slová a rovnako nemieni robiť právne kroky voči medializovaným informáciám. Tvrdí, že jeho žena prolongovala tretiu zmenku v čase, keď on ako osoba mohol mať informácie, že Arca Capital je v problémoch. To má dokazovať, že sa nezaujímal o to, kam investuje manželka peniaze a že jej teda neposunul informáciu o spoločnosti v problémoch.

Obvinil Roberta Fica, Petra Pellegriniho a Jaroslava Haščáka, že stoja za týmito dezinformáciami a nazval ich „skorumpovanými vagabundami“. Fico, ktorý má podľa premiéra „mobil za 15-tisíc“ a Pellegrini podľa neho ukradli počas vládnutia Smeru 30 miliárd eur.

Spoločnosť Arca Capital sa ocitla v problémoch a hrozí, že investori nedostanú späť ani tie peniaze, ktoré do spoločnosti vložili. Opozícia žiadala informácie, či Matovičova manželka investovala prostredníctvom tejto spoločnosti. Ak áno, či nebola uprednostnená pri ich výbere ešte skôr, než spoločnosť požiadala o súdnu ochranu pred veriteľmi.