NÁZOR: Igor nechal peniaze Pavlínke. Dopadne podobne aj Slovensko?

Je to taká pekná storka (ako sa dnes volá príbeh). Keď muž miluje ženu a nechá jej všetky peniaze. Nezaujíma ho, čo s nimi robí. A tá ich utopí vo finančnej spoločnosti. Sila lásky a dôvery. K peniazom, ktoré pritečú do štátnej špajze, by sa premiér mal správať viac pragmaticky. Systém láska, viera a nádej môže viesť ku sklamaniu.

Na stole máme prvý draft (ako sa dnes volá náčrt) opatrení, ktoré cez európsky fond obnovy má zo Slovenska urobiť tigra Európy. Je to materiál, ktorí milujú všetci byrokrati. Je dostatočne hrubý, aby bolo vidieť aká bola ťažká práca s copy a paste (ako sa dnes volá opíš a veľmi nad tým nepremýšľaj), zhrnie všetky problémy, ktoré už dávno poznáme a prinesie milión námetov, aby sa o nich dalo nekonečne debatovať. Ešteže máme aspoň nejaké termíny, ku ktorým to musíme učesať. Ešteže máme pred sebou vidinu hromady peňazí, ktoré nás budú poháňať, aby sme termíny stihli.

V mene koronavírusu Brusel nepriamo odbrzdil dlhovú brzdu. A zrazu máme plno Pavlínok. S množstvom peňazí, ktoré spadli z neba a ktoré treba niekam vraziť.

Kľúčové ale nebudú pekné reči o reformách, ale konkrétnejšie návrhy – čo, kto, dokedy a za čo. A tie tam zatiaľ nie sú. O nich sa už dávno malo diskutovať. Preto tie výčitky, že sme premárnili leto. A nielen leto. Volebný súboj, ktorý sa kedysi aspoň ako-tak viedol o hodnotových otázkach, sa stáva súboj sloganov a programy strán zdrapom papiera.

A že je o čom hovoriť. Vráťme sa napríklad o kúsok späť v čase. Pred rokom, keď bol Andrej Danko vo švungu, tak vyhlásil, že dlhová brzda je blbosť a Slovensko by si malo požičať miliardy na to, aby dobudovalo infraštruktúru. Igor Matovič, ktorý tiež bol v tom čase vo švungu, mu teatrálne kúpil letenku do Grécka, čo malo byť symbolom neúmerného zadlžovania štátu. Hodnotová debata, ktorá sa vtedy v parlamente viedla, skončila pri Matovičových slovách, aby Danko nerozprával „také debiliny“ a Dankových slovách o falošnom špinavcovi a buzerantovi „s papiermi na hlavu“.

Rôzni analytici a think tanky (ako sa dnes volá partia ľudí s jednofarebným názorom) upozorňovali, že je to nezodpovedné, nadmerne to zadĺži Slovensko, profitovať z toho budú firmy zo zahraničia, lebo doma nie sú kapacity, a keby len kapacity – nie sú ani pripravené projekty. Oh, kdeže lanské snehy sú! Dnes je to bezostyšne súčasťou plánu obnovy. Problémy, na ktoré analytici upozorňovali, však zostali rovnaké. Akurát v mene koronavírusu Brusel nepriamo odbrzdil dlhovú brzdu. A zrazu máme plno Pavlínok. S množstvom peňazí, ktoré spadli z neba a ktoré treba niekam vraziť.

Existuje ešte jeden materiál, teda vízia, pod ktorou sú podpísaní viacerí známi ekonómovia, ako aj ľudia z vedy a biznisu zo Slovenska. Volá sa Slovensko 2030 – krajina TOP 20 sveta.

Pekná vízia, kto by nechcel byť súčasťou svetovej dvadsiatky? Časť ľudí zrejme spozornie, keď pod ňou uvidí podpis Ivana Mikloša, človeka s povesťou, že by zreformoval aj prvočísla, čo mu zabezpečuje nielen veľa priaznivcov, ale aj množstvo odporcov. A milovníci konšpiratívnych teórií priam zajasajú, keď zistia, že materiál vznikol pod záštitou americkej obchodnej komory. A mimochodom – tiež sú to len medové motúzy, krajinu tak rýchlo neprerobíte. O tom by mohol signatárom niečo povedať spolupodpísaný ekonóm Anton Marcinčin – ako bývalý splnomocnenec Ficovej vlády pre menej rozvinuté regióny najlepšie vie, ako rýchlo sa presadzujú aj dobré nápady v zabudnutých kútoch Slovenska.

Tam, kde má prsty Mikloš, tam reformy bolia. Kde reformy bolia, tam je potrebné niesť v prvom rade politické náklady. Nedá sa ich zbaviť, nemôžete ich hodiť na pandemický štáb, ani preniesť na Pavlínku. Nemôžete ich vybaviť cez sociálne siete, ani usporiadať internetové refrendum, lebo by vás s mnohými opatreniami poslali do čerta. Každá reforma má víťazov aj porazených. A keď to preženiete, tak ľudia namiesto internetu budú hlasovať nohami. Vlani len v Česku pracovalo rekordných 200-tisíc Slovákov…

Môžete len dúfať, že aspoň váš fanklub bude mať dostatok viery, že dobre bude.

Láska, viera a nádej… Kľúčovým slovom je momentálne viera. Veríte, že Igor Matovič je ten pravý líder, ktorý je schopný posunúť Slovensko o kusisko vyššie?

O jednotlivých opatreniach a rizikách si povieme nabudúce, dovtedy si pozrite TOP 10 videí týždňa v TV Pravda.

***

1.

Denník Pravda oslavuje svoju storočnicu. Pozrite si náš spot, ktorý pripomenie, ako sa menil svet – a Pravda bola pri tom.

***

2.

Igor Matovič si urobil svojrázny test dôvery. Keď začala vo verejnom priestore kolovať informácia, že jeho manželka Pavlína investovala peniaze, ale nie veľmi výhodne, dokonca, že sa mohla prednostne dostať k svojmu vkladu na úkor iných, nechal to tak, aj keď podľa vlastných slov vedel, že to bolo inak, ako písali médiá. Tvrdí, že si chcel overiť, kto mu verí a kto nie. Na ktorom zozname by ste sa ocitli vy?

***

3.

Hnusoba (krycie meno koronavírusu) sa rozširuje tempom, o akom sa nám v marci ani nesnívalo. Dnes je hlavným bojovníkom proti hnusobe minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý priznáva, že sa situácia zhoršuje, aj keď zatiaľ epidemiológovia nehovoria o komunitnom šírení. Na čo však upozorňujú a aké budú opatrenia?

***

4.

Únik osobných údajov ľudí, ktorí boli testovaní na koronavírus, je ošemetná záležitosť. Štát nedokázal ochrániť tieto citlivé dáta, ktoré boli určitý čas voľne prístupné. Je to nonsens a zlyhanie, tvrdí expert na kybernetickú bezpečnosť a GDPR Miroslav Ilavský. Aký má názor na celú situáciu?

***

5.

Odbory chcú vláde pripomenúť, že sociálny dialóg má tri nohy (štát, zamestnávatelia, odbory) a že viaceré opatrenia, ktoré vláda prijíma idú podľa nich proti pracujúcim. Usporiadajú viacero protestných zhromaždení, prvé bolo v Košiciach.

***

6.

Ponadávali si na sociálnych sieťach, ale nakoniec sa našli. Antona Hrnka (SNS) a Borisa Kollára (Sme rodina) spojí pracovnoprávny pomer. Hrnko bude Kollárovým poradcom. Podľa Hrnka nie je poradcom Kollára ako osoby, ale poradcom predsedu parlamentu. Čo ho k tomu viedlo?

***

7.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) loví v rôznych vodách a tentoraz chytila väčšiu rybu. Exriaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó je obvinený z obmedzovania osobnej slobody a vydierania. Sudca ho vzal do väzby. Čo na to hovoria prokurátor a obhajca?

***

8.

Prvá výplata je drobný, ale pekný moment v živote človeka. Niekto výplatu minie hneď celú – dokonca aj finanční odborníci na to hľadia s pochopením. Už pri ďalšej výplate však treba viac rozmýšľať. Čo vám poradí Marián Búlik, analytik OVB Allfinanz Slovensko, v relácii Mariana Nitona Ide o peniaze?

***

9.

Smrť blízkej osoby znamená aj to, že sa zapletiete do spleti paragrafov – prichádza na rad dedičské konanie. Čo to pre vás znamená, ako sa začína, čo všetko vás pri ňom čaká? Povie vám to Jana Alušíková, partnerka advokátskej kancelárie MPH, v relácii Zuzany Hlavačkovej Ide o právo.

***

10.

Slovensko možno bude mať zápis v Guinessovej knihe rekordov. Usiluje sa o to unikátne kruhové drevené bludisko na Liptove. Pozrite si, či by ste sa v ňom nestratili.