OĽaNO a Hlas sú plece pri pleci, SaS stúpa

Na tretej pozícii je strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá má v prieskume 11,9 %, Smer je štvrtý so ziskom 9,1 %, na piatom mieste sú Kotlebovci – ĽS NS s 8,8 %. Do parlamentu by sa dostali ešte Sme rodina so ziskom 8,7 % a Progresívne Slovensko so 6,6 %.

Pod čiarou zostali KDH (4,2 %), Za ľudí (1,4 %), SNS (2,5 %), Vlasť (2,5 %), SMK-MKP (2,3 %), Dobrá voľba (1,8 %), Spolu – OD (1,3 %).