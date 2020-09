Vychudnutú Jankovskú priviezli na súd. Neje, pije len vodu a čaj

Po deviatich dňoch hladovky sa bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská postavila opäť pred sudcu Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozhoduje, či predĺži jej väzbu. Viditeľne pochudnutá vstúpila do pojednávacej miestnosti v sprievode ozbrojených kukláčov o pol desiatej doobeda. Vypovedala asi hodinu.

VIDEO: Ako sa hladovka podpísala na Monike Jankovskej?

Jankovská je vo väzbe od marcového zadržania Národnou kriminálnou agentúrou v rámci akcie Búrka. Spolu s ňou vtedy skončili v rukách polície aj ďalší sudcovia, ktorí sú obvinení z korupcie. Sudca Peter Pulman v týchto chvíľach rozhoduje, okrem Jankovskej, aj o exsudcoch Denise Cvikovej a Richardovi Molnárovi.

Jankovská odnedávna čelí tiež obvineniu v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima. Práve kvôli tomu začala s protestnou hladovkou. Jej advokát Peter Erdös potvrdil, že už druhý týždeň prijíma len tekutiny, teda vodu alebo čaj.

„Neviem posúdiť či predtým, ako sem išla, bola vyšetrená, ale určite jej je v ústave na výkon väzby zabezpečená riadna starostlivosť,“ hovorí Erdös. Vysvetlil, že osoba ktorá sa rozhodne pre takýto krok a pokračuje v tom viac než sedem dní, kontrolujú zdravotný stav na dennej báze. „V prípade zhoršenia tak, že by sa vyžadovala hospitalizácia, kompetentní určite budú vedieť, ako postupovať. U nej to zatiaľ nie je nutné,“ povedal.

Tvrdí, že Jankovská nechce hladovkou nič dosiahnuť. „Je to posledná forma jej protestu vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza. Chce poukázať na to, že spôsobom, akým sa snaží brániť a vykonávať obhajobu, dochádza k zasahovaniu do jej základných zákonných práv,“ pokračoval obhajca s tým, že ide vlastne o protest proti bezmocnosti.

„Ona sa nebráni vyšetrovaniu, ale nemôžeme z nej urobiť symbol niečoho len preto, že si to niektorí želajú a budeme kriviť zákon. Takto len kričí a poukazuje na túto bezmocnosť,“ podotkol. Vzápätí pripomenul, že hladovka pre Jankovskú nie je jednoduchá.

„Treba si uvedomiť, že ak sa niekto rozhodne sám, z vlastnej vôle, neprijímať potravu, vyžaduje to výraznú vnútornú silu. Chce tak poukázať aj na to, čo sa udialo vo vzťahu k poslednému vznesenému obvineniu. Považuje to za nezákonné a dá sa povedať, že ide tiež o určitú spoločenskú objednávku,“ doplnil.

Erdös objasnil, že v pondelok sa jeho klientka k návrhu na predĺženie trvania lehoty väzby stručne vyjadrila. Návrh dozorujúcej prokurátorky je podľa neho absolútne nedôvodný.

„Je len čisto všeobecným konštatovaním, že v tejto veci sa vyšetruje. Treba však uviesť dôležitú skutočnosť a ňou je, že od zadržania mojej klientky ubehlo 131 pracovných dní, z toho 101 sa v tejto trestnej veci nevykonal žiadny vyšetrovací úkon, čo považujem za výrazné prieťahy, ktoré nemôžu byť na ujmu a obmedzovanie osobnej slobody mojej klientky,“ uviedol. Zároveň upozornil, že je to presne mesiac, odkedy orgány činné v trestnom konaní neurobili žiadny vyšetrovací úkon. Poukázal tiež na to, že im končí základná sedemmesačná lehota väzby, v rámci ktorej by sa táto vec mala vyšetriť.

„Aj trestný poriadok jasne hovorí, že vo veci je potrebné, obzvlášť väzobnej, konať urýchlene,“ poznamenal. Doteraz vraj vykonali výsluch 21 svedkov, z nich len traja sa týkali Jankovskej.

„Za šesť mesiacov teda vykonali vo vzťahu k mojej klientke len tri úkony. Považujem to za výrazné zasahovanie do jej práv, konkrétne práva na osobnú slobodu. Dochádza k takým výrazným prieťahom, že to nemôže zostať bez povšimnutia,“ mieni advokát.