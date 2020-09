Chcel som sa Haščákovi pozrieť do očí, tvrdí Kollár. Trvalo to hodinu

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) deklaroval, že na piatkovom stretnutí so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom nechcel ovplyvňovať obsah médií prostredníctvom ich majiteľa. Vyhlásil to na pondelkovej tlačovej konferencii.

VIDEO: Boris Kollár odkazuje oligarchom, že nech o ňom hocikto hocičo napíše, len ho to utvrdí v tom, že robí veci dobre.

Dodal, že sa Haščáka iba pýtal, prečo idú na neho útoky len z jeho médií a či sa články o ňom písali na základe Haščákových osobných pokynov. Kollár tiež od Haščáka žiadal, aby zariadil, že sa v médiách má „merať rovnakým metrom“.

„Nevidím do jeho hlavy, neviem, prečo sa chcel so mnou stretnúť alebo čo bol jeho hlavný dôvod. Môj bol diskreditácia, ktorá trvá od volieb,“ reagoval Kollár na to, prečo Haščák vysvetľoval ich stretnutie inak. Dodal, že o knihe sa nerozprávali.

„Chcel som si s ním sadnúť a pozerať sa mu z očí do očí, keď mu dám tieto otázky, či je to príkaz pána Haščáka alebo mu to niekto v jeho médiách diriguje, alebo to ide odinakiaľ,“ dodal šéf parlamentu.

Haščák Kollárovi podľa jeho slov povedal, že ataky vníma, ale nezasahuje. Ak by to bolo tajné stretnutie, nešiel by Kollár podľa svojich slov do reštaurácie plnej ľudí v piatok popoludní. Uistil, že sa rozprávali len o mediálnych atakoch a nič Haščákovi nesľuboval.

Kollár tiež reagoval na svoju komunikáciu s transrodovou modelkou. Uviedol, že nemá dôvod sa za ňu ospravedlniť a ani sa neospravedlní. „Lebo to bola moja súkromná komunikácia a nebola určená pre verejnosť,“ dodal s tým, že si píše s množstvom ľudí. Kollára sa novinári pýtali aj na to, či sa nebojí, že na neho niekto nasadí volavku. „Pokojne, nech si nasadí volavku, a keď sa to bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím,“ reagoval predseda parlamentu.

Kollár tiež odkázal tým, ktorí sa snažia o jeho diskreditáciu, že ho neodradia ani nezastavia. „Všetci vedia, aký som, popíšem si s každým,“ dodal. Avizoval, že svoje sľuby splní. Nájomné byty, exekučná amnestia či návrh na zrušenie doplatkov na lieky pôjde podľa jeho slov ešte pred koncom roka na rokovanie do parlamentu.

Predseda Národnej rady SR sa podľa informácií Denníka N v piatok podvečer stretol s Haščákom. Schôdzka v hoteli v centre Bratislavy trvala takmer hodinu. Kollár tvrdí, že s Haščákom hovoril o článkoch v Plus 7 dní a Plus 1 deň, ktoré idú proti nemu. Šéf Penty povedal, že s predsedom parlamentu chcel debatovať, lebo začal písať knihu, ktorá je aj o politike.