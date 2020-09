Koziak: Peniaze môžu stáť premiéra preferencie

Ako by ste zhodnotili Matovičovu komunikáciu s verejnosťou, aj cez sociálnu sieť?

Matovič je v zmysle politickej komunikácie jedinečný, žiadny iný politik nekomunikuje ako on. Týka sa to intenzity jeho komunikácie na sociálnych sieťach, pretože je nesporné, že to píše on a nie nejaký asistent. Komunikácia je tak mimoriadne bezprostredná. To je dobré a bezprostrednosť môže vo voličovi evokovať úprimnosť. Toto bol silný faktor, ktorý Matovičovi priniesol volebný úspech. Treba ale povedať, že je predsedom vlády, riadi štát a forma politickej komunikácie by mala byť tomu prispôsobená. Je to záležitosť reprezentácie štátu, nemôže sa správať ako opozičný politik. Druhá vec je obsah komunikácie, ktorý je často nejednoznačný, posolstvá nie sú dobre čitateľné a voliča to môže zneisťovať. Prečo to tak robí, je záhadou.

Hoci premiér preniesol zodpovednosť za boj s pandémiou koronavírusu na ministra zdravotníctva, naďalej zasahuje do rozhodnutí pandemickej komisie a spochybňuje ju.

To, že Matovič odišiel z pandemickej komisie, hodnotím ako prezieravé rozhodnutie, pretože to vyvolávalo nie príliš pozitívnu reakciu v zmysle toho, že o pandémii by mali rozhodovať odborníci a politici by mali byť v poslednej línii, ktorí budú odporúčania odborníkov schvaľovať. Druhý dôvod, prečo odišiel, je, že sa zbavil zodpovednosti, ide o oprávnený alibizmus, keďže nie je odborník. Ukazuje sa však, že Matovič si nechal zadné dvierka tým, že ak mu rozhodnutia odborníkov nebudú vyhovovať, tak nebude rešpektovať rozhodnutia komisie.

Na kauzu investícií svojej manželky zareagoval Matovič až pár dní po prevalení. Vysvetlil to tým, že chcel otestovať svojich voličov, aby sa ukázalo, kto mu naozaj dôveruje.

Je to súčasť Matovičovej formy politickej komunikácie. Je mimoriadne nezvyčajná a často vzbudzuje údiv, úsmev a je to jeho politický jazyk, na ktorý si zrejme budeme musieť postupne zvykať. Či chcel skúšať voličov – je to dosť naivné tvrdenie, ale nevylučujem, že to môže byť pravda, pretože Matovič je, čo sa týka politickej komunikácie, nevyspytateľný a často komunikuje veci zvláštnym spôsobom.

Premiér sa zaťal a nechce ukázať ďalšie dokumenty a transakcie, aby sa potvrdilo, že je všetko v poriadku.

Pripomína mi to komunikáciu okolo jeho diplomovky, keď nedal súhlas na jej zverejnenie a preskúmanie. Nakoniec sa ukázalo, že dôvodom jeho zatĺkania bolo, že nehovoril pravdu a diplomovka je plagiát. Ak sa opäť potvrdí, že veci okolo finančných prostriedkov jeho manželky nie sú úplne legálne, čo sa skôr či neskôr ukáže, tak to bude pre Matoviča a jeho voličov oveľa väčšia rana, ako bola diplomovka. Ale čo sa týka peňazí, to je niečo, na čo budú ľudia oveľa citlivejší a budú na to viac reagovať. Ak sa ukáže problém, oveľa viac sa to prejaví na Matovičových preferenciách.