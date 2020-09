Haščák ani Penta nebudú Matoviča žalovať

Jaroslav Haščák ani Penta Investments nebudú žalovať premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) za jeho výroky namierené voči nim. Agentúru SITA o tom informoval manažér Penty pre vonkajšie vzťahy Martin Danko. Premiér v posledných dňoch na spolumajiteľa Penty viackrát reagoval, a to aj pre Haščákovo stretnutie s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina).

Penta podľa slov Danka vníma jeho výroky, ako nehodné funkcie predsedu vlády. „Dokazujú, že Igor Matovič sa dodnes nepreniesol z role organizátora detektorov lži do role predsedu vlády SR,“ uviedol v stanovisku manažér Penty pre vonkajšie vzťahy.

Matovič tiež vyslovil presvedčenie, žo o stretnutí Kollár – Haščák sa novinári dozvedeli práve preto, že im to spolumajiteľ Penty oznámil. „Nie, je to úplný nezmysel,“ regoval Danko na premiérove slová. Spor medzi Matovičom a Haščákom sa vyostril po tom, ako v jednom z týždenníkov, ktorý patrí pod konzorcium Penty, vyšla informácia, že premiérova manželka mala vybrať zo spoločnosti Arca Capital, ktorá bola vo finančných problémoch, investovaných 10 miliónov eur. Na to reagovali aj lídri opozičných strán Peter Pellegrini (Hlas-SD) a Robert Fico (Smer-SD) a obvinili Matoviča, že zneužíva premiérske právomoci, ak o finančnom stave spoločnosti manželku informoval.

Matovič to označil za cielený útok Fica, Pellegriniho a Penty na jeho osobu. Ozrejmil tiež, že jeho manželka Pavlína má tri zmenky v Arca Investments po 200-tisíc eur. Dve zmenky mali byť vytvorené v čase, keď bol Matovič premiér a disponoval informáciami, že firma je v problémoch. Zmenky neboli vyplatené. Jedna z nich bola vytvorená už v čase, keď bola spoločnosť v problémoch. Rozdiel oproti medializovaným informáciám je aj v tom, že ide o inú spoločnosť. Medializované informácie hovorili o Arca Capital.

Danko v stanovisku Penty dodáva, že v žalobe na premiéra „nevidia žiadny zmysel“, a preto nemajú záujem sa púšťať do „marketingových alebo právnych prestreliek“ s Matovičom.