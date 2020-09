ONLINE: Za týždeň dva milióny nakazených. Vírus zabíjal najmä v Európe

6:15 Za minulý týždeň pribudli vo svete takmer dva milióny ľudí nakazených koronavírusom, čo je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) doteraz najvyššia týždenná bilancia. V USA už zomrelo viac ako 200 000 nakazených ľudí. Situácia sa zhoršuje najmä v Európe, kde rýchlo pribúdajú úmrtia s COVIDOM-19 a mnohé krajiny kvôli tomu sprísňujú reštriktívne opatrenia. Nemecko zrejme v stredu zaradí prakticky celú Českú republiku medzi rizikové oblasti.

Spojené štáty sú čo do počtu absolútneho počtu nakazených aj mŕtvych najviac zasiahnutou krajinou sveta. Koronavírusom sa tam doteraz infikovalo 6,86 milióna ľudí, z nich 200 000 zomrelo. Podľa špecializovaného webu americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa sa na celom svete nakazilo už vyše 31,3 milióna ľudí a s COVIDOM-19 ich zomrelo viac ako 965 000.

WHO uviedla, že najvyšší prírastok mŕtvych s COVIDOM-19 zaznamenala minulý týždeň Európa. V porovnaní s týždňom od 7. do 13. septembra ich pribudlo 27 percent. V Severnej a Južnej Amerike sa za minulý týždeň najviac zvýšil počet nakazených, a to o 38 percent.

Európska únia odkladá svoj mimoriadny summit, ktorý sa podľa pôvodných plánov mal konať v Bruseli tento štvrtok a piatok. Predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý vrcholné schôdzky vedie, je v karanténe po tom, čo testy u jedného z členov jeho ochranky preukázali koronavírus. Nový termín summitu bol stanovený na 1. a 2. októbra.

Pandémia COVIDU-19 bola tiež najčastejšie spomínanou témou úvodu všeobecnej rozpravy 75. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že OSN musí pohnať Čínu k zodpovednosti za to, že „vypustila tento mor do sveta“. Naopak, čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na solidaritu a dodal, že akýkoľvek pokus pandémiu politizovať by mal byť odmietnutý. Ruský prezident Vladimir Putin vo virtuálnom vystúpení pred VS OSN vyzdvihol nutnosť globálnej spolupráce v čase pandémie a navrhol usporiadanie medzinárodnej konferencie o vakcíne proti COVIDU-19. Podľa Putina je nevyhnutné, aby prístup k vakcíne mali obyvatelia všetkých krajín. Rusko je podľa neho pripravené rokovať s ostatnými štátmi a medzinárodnými štruktúrami o dodávkach ruskej vakcíny; niektorí experti vo svete sa k nej však stavajú skepticky.