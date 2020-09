Mesík: Vitamín D je skvelý ochranca pred koronavírusom

Prečo je vitamín D dôležitý?

Ukázalo sa, že má ochranný účinok pri ochoreniu COVID-19. Izraelská štúdia, ktorá spracovala dáta až od 4,5 milióna ľudí, odhalila, že existuje priama súvislosť medzi výškou hladiny sérového vitamínu D a chorobnosťou na COVID-19, a aj vážnosťou priebehu ochorenia. Vysvitlo, že ľudia s vyššími hladinami vitamínu D v sére sú menej náchylní ochorieť, a ak ochorejú, choroba má u nich ľahší priebeh. Inak povedané – majú oveľa vyššiu šancu, že neskončia v nemocniciach a na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).

Existuje aj iná štúdia? Lebo ste sa zmienili nie iba o jednej…

…Španieli robili terapeutickú štúdiu. Zaradili do nej 76 pacientov, čo nie je veľký počet, ale výsledok je štatisticky vysoko signifigantný.

Prečo?

Všetkých 76 pacientov prijali vo vážnom stave do univerzitnej nemocnice v Cordóbe. Každému terapeuticky nasadili dvojkombináciu hydroxychlorochínu a azitromycínu. Ide o antimalarikum a o antibiotikum používané v jednom z terapeutických protokolov. Počítačom náhodne vybraným 50 pacientom dávali aj vitamín D, ostatným 26 ho nepodávali. Bola to takzvaná dvojitá slepá štúdia.

Čo to znamená?

Že ani pacient, ani ošetrujúci lekár nevedel, kto dostáva vitamín D a kto nie. Je to tzv. zlatý štandard klinických štúdií, robí sa to tak preto, aby nedošlo k subjektívnemu skresleniu výsledkov pacientom ani lekárom. Z 50 ľudí dávkovaných vitamínom D bolo nutné umiestniť na JISK-ku iba jedného, nakoniec prežil. Z 26 pacientov, ktorí vitamín D nedostávali, sa na JIS-ke ocitlo až 13, teda 50 percent, a dvaja z nich zomreli. Štatisticky existuje absolútne mizivá pravdepodobnosť, že by vznikli také odlišné výsledky náhodou. Vládne autority na Slovensku by sa mali preto postarať o to, aby zraniteľné skupiny obyvateľstva, v prvom rade dôchodcovia, a tiež ľudia v prvej línii boja proti koronavírusu, čiže lekári a zdravotné sestry, a ďalšie osoby nevyhnutné pre fungovanie štátu, ako sú vojaci, policajti, hasiči, boli v jeseni a zime dostatočne saturovaní vitamínom D. Či sa v tomto smere vláda rozhýbe, neviem; našťastie, nikto nemusí čakať, vitamín D si môže každý kúpiť v ktorejkoľvek lekárni a o vyšetrenie hladiny déčka môžete požiadať svoju obvodnú lekárku. Je to moje odporúčanie pre všetkých; výnimkou môžu byť tí, čo majú metabolickú poruchu pri spracovaní tohto vitamínu, čo je ale minimálny počet ľudí.