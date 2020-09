Krajčí odvolal šéfku Rooseveltovej nemocnice, Bittó Cigániková ju bráni

Informuje o tom portál tvnoviny.sk s tým, že riaditeľka o tom informovala na odbornej konferencii a minister jej už poslal dekrét o odvolaní.

Cieľom vedenia ministerstva zdravotníctva je transparentné vedenie nemocníc a rovnako aj rozumné vynaloženie finančných nákladov a ich prioritné investovanie do poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Prax v nemocniciach zároveň ukázala, že model viacčlenného riadenia zdravotníckeho zariadenia sa v praxi vo viacerých prípadoch neosvedčil. Z toho dôvodu postupne v nemocniciach nastavujeme prechod z trojčlenného riadiaceho orgánu Rady riaditeľov na jednoosobový riadiaci orgán,“ uviedla ďalej pre agentúru SITA hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

„Vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici je pani Miriam Lapuníková dočasne poverená riadením daného zdravotníckeho zariadenia až do skončenia riadneho výberového konania,“ dodala hovorkyňa s tým, že ministerstvo zdravotníctva vyzýva verejnosť, aby sa zapájala do vyhlásených výberových konaní, pričom rovnako sa tak do výberového konania môže zapojiť aj pani Lapuníková.

Nespokojnosť s krokom ministra vyjadrila predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková, podľa ktorej je banskobystrická nemocnica špičkou medzi štátnymi nemocnicami a Lapuníková najlepšou riaditeľkou.

Kriticky reaguje v stanovisku zaslanom agentúre SITA aj líder strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini, ktorý považuje zmeny na postoch riaditeľov nemocníc počas druhej vlny pandémie za vrcholne nezodpovedné a ohrozujúce bezproblémový chod zdravotníckych zariadení.

„Som zvedavý na dôvody, prečo dnes odvolal riaditeľku jednej z najväčších nemocníc na Slovensku v Banskej Bystrici, ktorá dva roky po sebe je hodnotená ako najlepšia štátna nemocnica. Bojím sa, aby to nedopadlo ako v Poprade alebo inde a nebude fungovať už ani to, čo doteraz fungovalo,“ dodal Pellegrini.

Miriam Lapuníková pôsobí aj ako mestská poslankyňa v Banskej Bystrici v Klube nezávislých poslancov.