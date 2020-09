Zatvoríme hranice? Rozhodne sa v piatok

Vláda by mala v piatok rozhodnúť, či do zoznamu rizikových krajín pribudne Rakúsko a Maďarsko. Rezort zdravotníctva zároveň nariadil nákup tisícov rýchlotestov na koronavírus. Za utorok totiž pribudlo rekordných 338 nakazených.

VIDEO: Igor Matovič o druhej vlne pandémie. Vstúpi do deja, ale zatiaľ sa nechce postaviť do čela boja proti koronavírusu.

Potvrdil to aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Upozornil na zhoršujúcu sa situáciu aj v okolitých krajinách, najmä v Rakúsku a Maďarsku. „Tlmočil som názor konzília odborníkov, že treba hranice zavrieť. Vláda si nechala čas do piatka, keď sa definitívne rozhodne. Prerokuje sa to s premiérmi krajín. Situácia ale nie je dobrá a neodporúča sa cestovať do týchto krajín,“ vyhlásil minister.

„Tie sú aktuálne nastavené málo reštrikčne, režim na hraniciach by mal byť prísnejší, aj opatrenia. Krajiny, ktoré sú úspešnejšie ako my, sú prísnejšie,“ poukázal Krajčí.

Vláda preto tiež na rokovaní rozhodla, že v zrýchlenom režime cez štátne hmotné rezervy nakúpi 500-tisíc antigénových testov na odhalenie koronavírusu. Ide o rýchly typ testu, jeho citlivosť je 96 percent a výsledok je známy do jednej hodiny. „Budeme ich používať na hraniciach, v zdravotníckych zariadeniach pred prijímaním pacientov na hospitalizácie, v domovoch sociálnych služieb či pre pracovníkov kritickej infraštruktúry,“ vymenoval minister.

Vďaka rýchlym testom budeme podľa Krajčího vedieť hranice tak privrieť, že sa do krajiny dostanú len negatívne testovaní ľudia. „Ak sa ukáže pozitivita, bude človek poslaný na klasický PCR test,“ spresnil Krajčí. Antigénové testy by mali byť rozdistribuované do týždňa až desiatich dní.

VIDEO: Minister Krajčí o ďalších opatreniach proti koronavírusu aj o možnom pritvrdení na hraniciach so susedmi.

Krajčí od októbra očakáva v krajine zhoršenie epidemiologickej situácie. „Okolo 15. októbra bude denný nárast 260 až 450 nakazených,“ skonštatoval Krajčí. Nemocnice sú zatiaľ podľa neho v dobrej kondícii, hospitalizovaných je 170 pacientov s COVID-19 alebo s podozrením naň. Kapacita infektologických kliník je pritom 500 lôžok, kapacita JIS infekčných lôžok je 70. „Koncom októbra počet nakazených v nemocniciach narastie, bude tiež namieste otázka reprofilácie lôžok, teda ďalších 3 500 lôžok bude vyčlenených pre pacientov s koronavírusom,“ dodal minister.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) naznačil, že sa o epidemiologickú situáciu v krajine začne viac zaujímať a nenechá tomu voľný priebeh. Aké opatrenia navrhol, prezradiť nechcel. „Očakávam, že konzílium odborníkov navrhne opatrenia, no s tým, že budú logické a budú sa dať vysvetliť ľuďom. Ľudia nepochopia, ak odborníci nariadia 30 ľudí na svadbe a 50 v Slovenskom národnom divadle a zároveň sa budú tlačiť v MHD,“ uviedol Matovič.

Dodal, že ho čaká telefonát s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom a s maďarských premiérom Viktorom Orbánom. Hovoriť budú o aktuálne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii v ich krajinách, pričom Matovič s nimi bude debatovať aj o možných obmedzeniach na hraniciach.

Doteraz prijaté opatrenia považuje za dostatočné, vláda podľa neho prípravu na druhú vlnu nezanedbala. "Opatrenia máme dostatočné, len ich tretina nerešpektuje,“ skonštatoval Matovič. Zároveň chce, aby sa popri 6-tisíc PCR testoch urobilo denne aj 30-tisíc antigénových testov. Ide podľa neho o omnoho lacnejšiu formu testovania.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zhoršuje, nové prípady infikovania koronavírusom pribúdajú v desiatkach. „Vo zvýšenej miere sa, žiaľ, objavujú aj v doteraz pomerne bezpečných oblastiach,“ skonštatoval Marek Eliáš, hovorca Úradu verejného zdravotníctva. V niektorých regiónoch pretrvávajú epidémie už niekoľko týždňov a regionálne úrady verejného zdravotníctva denne dohľadávajú desiatky kontaktov potvrdených prípadov. „Ide o ohniská, ktoré vznikli na rodinných oslavách alebo svadbách ako v Trenčíne, pri návrate zo zahraničia, napríklad v Tvrdošíne a Námestove, prípadne v športových kluboch, čo sa stalo v Skalici,“ spresnil Eliáš. Vývojom situácie sa bude vo štvrtok zaoberať konzílium odborníkov či v piatok Pandemická komisia vlády. „Posúdia súčasný stav a môžu rozhodnúť o zmene súčasných protiepidemických opatrení,“ naznačil Eliáš.