ONLINE: Nemci považujú za riziko ďalšie štáty, Slovensko obišli

7:11 V Českej republike pribudlo v stredu celkovo 2 309 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je približne rovnaký počet ako v utorok. Informoval o tom vo štvrtok ráno podľa TASR spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na nové údaje ministerstva zdravotníctva. Aktuálne v krajine bojuje s infekciou 28 048 ľudí, z ktorých je 628 hospitali­zovaných. V priebehu stredy hlásili v ČR aj 11 nových úmrtí súvisiacich s koronavírusom. Od začiatku pandémie tak v krajine zomrelo už 555 ľudí. Počet pacientov, ktorí ležia s koronavírusom v nemocniciach, sa za týždeň takmer zdvojnásobil. Nákaza sa v ČR mimoriadne rýchlo šíri medzi zdravotníkmi. Zatiaľ čo v auguste sa nakazili len štyria lekári, koncom minulého týždňa ich bolo 259. Aktuálne je infikovaných 433 zdravotných sestier, pričom pred mesiacom sa vírus potvrdil len u štyroch. Pozitívne testovaných bolo v Česku od začiatku pandémie celkovo 55 464 ľudí, z nich 26 861 sa vyliečilo.

7:00 Nemecko pre stúpajúci počet osôb nakazených koronavírusom zaradilo v stredu medzi rizikové oblasti regióny v 11 krajinách Európskej únie. Za celkovo alebo čiastočne rizikové Berlín aktuálne považuje 14 z 27 členských krajín EÚ. Vyplýva to z aktualizovaného zoznamu Inštitútu Roberta Kocha (RKI), informuje agentúra DPA. Pred zvýšeným rizikom nákazy varuje Berlín v súvislosti s niektorými regiónmi v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Francúzsku, Chorvátsku, Holandsku, Dánsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a Írsku. Do aktualizovaného zoznamu Nemecko zaradilo aj celé Spojené arabské emiráty vrátane Dubaja.

Nemecko považuje za rizikovú celú Českú republiku s výnimkou Ústeckého a Moravskosliezskeho kraja. V Portugalsku hrozí vyššie riziko nákazy v širšom okolí hlavného mesta Lisabon, v Írsku v regióne Dublinu, v Rakúsku je za rizikovú označená spolková krajina Voralbersko, v Holandsku provincia Utrecht, vo Francúzsku ide o regióny Bretónsko, Normandia a Centre-Val de Loire. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v stredu večer vydalo varovanie pred cestami do všetkých oblastí v krajinách, ktoré RKI označil za rizikové. Toto varovanie síce neznamená zákaz, ale malo by slúžiť na to, aby ľudí odradilo od cestovania. Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí sa musia pred príchodom do Nemecka alebo po ňom absolvovať test na prítomnosť nového koronavírusu.