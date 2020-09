Búria sa aj zamestnanci košickej nemocnice

Súčasného riaditeľa Vladimíra Grešša vymenoval v polovici mája minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Grešš bol dovtedy vedúcim odboru majetku a investícií Prešovského samosprávneho kra­ja.

Zamestnanci spísali petíciu, v ktorej žiadajú Greššov odchod. Hovoria o jeho arogancii, hrubosti, poukazujú na prijímanie nových zamestnancov, ktorým museli vytvoriť pracovné priestory, nepripravenosť na ďalšiu vlnu koronavírusovej pandémie.

Prijímanie nových zamestnancov zdôvodňuje hovorkyňa nemocnice Alžbeta Mohyláková „intenzívnou transformáciou organizácie“. Hovorí, že Rada riaditeľov „dospela hĺbkovou analýzou k zisteniu, že ozdravný proces nemocnice nebude úspešný bez toho, aby boli zapojení odborníci z externého prostredia“. Takže od 15. mája prijala nemocnica 27 technicko-hospodárskych pracovníkov a ďalších deväť na dohodu.

„Novoprijatí zamestnanci tvoria krízový manažment, viacerí boli prijatí na dobu určitú s cieľom pomôcť ozdraviť nemocnicu. Ide o odborníkov vo svojich profesiách s dlhoročnými skúsenosťami,“ doplnila Mohyláková. Zdôrazňuje, že nemocnica zamestnala aj 45 lekárov, 47 sestier, 35 praktických sestier a 39 iných zdravotníckych pracovníkov.

Priznala, že na riaditeľstve maľovali, vymenili podlahy a časť sanity. V jednom pavilóne vytvorili priestory pre 11 pracovných mi­est.

Na výčitky o slabej až žiadnej komunikácii reagovala hovorkyňami slovami, že v najbližšom čase pripravujú „nástroje na zlepšenie internej komunikácie“. Podľa Mohylákovej sa vedenie dosiaľ sústreďovalo najmä na ozdravné a rozvojové procesy nemocnice. "Zamestnanci, ktorí majú záujem o osobné stretnutie, sú v kanceláriách Rady riaditeľov vždy vítaní,“ prízvukuje hovorkyňa.

Vypovedali zmluvu s Dôverou

Od júla košická nemocnica vypovedala zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera. "Vedenie prehodnocuje všetky výnosy a náklady, a preto pristúpilo na základe interných analýz k viacerým ozdravným opatreniam. Od 1. augusta vstúpila nemocnica do trojmesačných rokovacích konaní ohľadne novej zmluvy a informovala poisťovňu Dôvera o dôvodoch vypovedania zmluvy a finančných očakávaniach, ktoré by mala nová zmluva spĺňať,“ objasňuje Mohyláková.

Branislav Cehlárik, PR manažér zdravotnej poisťovne, potvrdil, že Dôvera má platnú zmluvu s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura do konca októbra. „Rokujeme o jej predĺžení. V našom záujme je zachovanie dobrej spolupráce s nemocnicou. Chceme, aby naši poistenci mohli v tejto nemocnici čerpať zdravotnú starostlivosť tak ako doposiaľ,“ povedal Cehlárik.

Mohyláková tvrdí, že chcú s Dôverou uzatvoriť novú zmluvu. „K dohode však zatiaľ nedošlo. Ak sa tak nestane ani do 1. novembra, nemocnica bude nútená poskytovať poistencom poisťovne Dôvera iba akútnu zdravotnú starostlivosť,“ poznamenala hovorkyňa.

Prídu poslanci

„Na zdravotníckom výbore som inicioval poslanecký prieskum v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura. Informácie zamestnancov, ktoré z tejto druhej najväčšej slovenskej nemocnice prichádzajú, sú šokujúce,“ reagoval člen výboru parlamentu pre zdravotníctvo Richard Raši (nez.).

Parlamentní poslanci teda prídu do Košíc. „Verím, že aj túto situáciu s neodbornými nomináciami ministra Krajčího sa podarí vyriešiť rovnako rýchlo ako v Poprade, kde ministrom dosadený neschopný riaditeľ, ktorý situáciu totálne nezvládol, hodil uterák do ringu a vzdal to,“ poukázal Raši na situáciu v popradskej nemocnici. Tam tento týždeň po návšteve ministra riaditeľ nemocnice odstúpil.

Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej zatiaľ o petícii ministerstvo nevie. „Podľa našich informácií totiž súčasné vedenie robí monitoring a audit zmlúv, obstarávacích procesov a organizačnej štruktúry nemocnice,“ upozorňuje Eliášová. Grešš podľa rezortu robí len drobné úpravy objektov nemocnice, ktoré boli v zmysle dohodnutých a s ministerstvom skonzultovaných postupov.

Vladimír Grešš vystriedal dovtedajšieho generálneho riaditeľa Milana Maďara 15. mája. Ekonomickým riaditeľom sa stal úrazový chirurg a šéf lekárskych odborov Martin Paulo, medicínskym riaditeľom Peter Kizek. Rezort zdravotníctva vyhlásil výberové konanie na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Obsadzovať sa budú posty generálneho riaditeľa, výkonného riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a výkonného riaditeľa pre vedu, výskum a vzdelávanie.