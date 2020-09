Slovenskí vojaci pôjdu do Mali aj Stredoafrickej republiky

Výcvikové misie Európskej únie (EÚ) v Afrike by mali od októbra posilniť slovenskí vojaci. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odobrili vyslanie do 15 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR do EUTM Mali a najviac štyroch vojakov do EUTM RCA v Stredoafrickej republike.